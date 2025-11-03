El nadador Guillermo Gracia arrasa con el regalo que le hace a Broncano: el aplauso del plató es unánime

El nadador Guillermo Gracia, campeón del mundo y de España en natación, ha arrasado por el regalo que le ha hecho a David Broncano, cómico y presentador de La Revuelta, no por el obsequio en sí, sino por el mensaje que había en él que ha generado el aplauso unánime de todo el plató.

De hecho, su regalo ha sido triple: una camiseta para Broncano, otra para Grison y Ricardo Castella y una para el público. El nadador, que tiene Síndrome de Down, incluyó una frase muy significativa en la camiseta: "Mi capacidad es mayor que mi discapacidad".

"Cómo sabe ganarse al público. Un grande", ha escrito el programa a través de un tuit en su perfil oficial, que ha acumulado miles de visualizaciones en apenas unos minutos. Todo el público ha empezado a corearle y a dedicarle multitud de aplausos. "He visto que decías esta frase en alguna entrevista, como lema tuyo de vida, ¿no?", le ha preguntado Broncano.

"Sí, es mi frase y 'logotipo'", ha reafirmado Gracia, quien ha recibido una pequeña broma de Broncano, que le ironizaba que le diera las camisetas a él. La bolsa sí que se la ha regalado al presentador, incluyendo aquella bonita frase.

Tal y como ha comentado, su primer campeonato de España fue con 13 años—ahora tiene 21— y con 14 años al campeonato de Europa. "En el campeonato de Europa gané varias pruebas y algunas no", ha expresado. "Qué humilde. Ha ganado 15 veces el campeonato de Europa y dice que han sido muy buenos", ha comentado Broncano.

Preguntado sobre qué le dicen sus padres cuando obtiene tan buenos resultados, en los que se incluyen campeonatos, Guillermo Gracia ha vuelto a generar el aplauso del público. "Me dicen que están muy orgullosos de mí, que siga así", ha revelado el nadador.