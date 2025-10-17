Hay quien todavía se pregunta si lo que ha visto en La Revuelta de Broncano es real o cosa de la IA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho algo que ningún algoritmo se habría atrevido a predecir: aparecer en La Revuelta de David Broncano. Ni una sesión de control en el Congreso ni una entrevista en la Cadena SER... esta vez, se ha colado en TVE con un vídeo y una carta bajo el brazo. Nada de declaraciones ni promesas electorales, solo una misiva dirigida a la profesora de la hija de Jorge Ponce.

El origen del episodio está en el programa del día anterior. Ponce había contado que su hija Julia, de siete años, le había pedido que escribiera una carta “como si fuera Pedro Sánchez” para convencer a su profesora de que dejara a las niñas “hacer lo que quisieran”. El humorista leyó la carta en el plató y, entre risas, le pidió directamente al presidente que le echara una mano con el asunto.

Dicho y hecho. Un día después, La Revuelta ha emitido un vídeo en el que el jefe del Ejecutivo se dirigía a la pequeña. “Te voy a escribir lo que me has pedido y te voy a felicitar por tu capacidad de escritura, que seguro que es mejor que la de tu padre”, dice Sánchez, con la tranquilidad de quien contesta a un correo pendiente desde 2023.

La carta, que el programa mostró a continuación, llevaba el sello del humor institucional:

“Soy Pedro Sánchez. Deja a las niñas hacer lo que quieran o sino te mandaré a Ponce y a Broncano como alumnos. La verdad es que no les vendría mal repasar algunos conceptos.” Y, por si quedaban dudas, el presidente cerró con tono solemne: “Gracias a todos los maestros por educar a nuestros hijos, que son el futuro del país”.

El gesto ha encendido las redes, donde las reacciones han ido del aplauso al meme. Hay quien lo celebra (“Hemos sido psoizados”, “Es el puto amo”) y quien ya teme la réplica en el Congreso (“Ojú, verás tú la sesión de control al Gobierno la semana que viene”). También están los que no se creen nada: “¿Dónde está colgado ese vídeo? ¿Es real o es IA?”.