El nombre que le ponen a esta autoescuela sevillana entra directo al libro de los sarcasmos

La cuenta de 'X' @Mastersofnaming, conocida como la 'Wikipedia del Naming', se dedica a recopilar nombres de establecimientos, marcas y lugares que pueden llegar a resultar, cuanto menos, irónicos.

En esta ocasión le ha tocado el turno a una autoescuela sevillana, la cual se llama "T.Estrella" (y que leído en voz alta suena Te Estrellas). Su caso no es único, pues tal y como agrega la misma cuenta en un post posterior, hay muchos más ejemplos en este sector que son dignos de mencionar.

"Autoescuela si Dios quiere" (situada en Granada), "Autoescuela Peligro" (situada en Almansa), "Autoescuela mata" (ubicada en Santiago) o "autoescuela superpum" (en Murcia) son otros de los ejemplos que menciona la misma cuenta, que cuenta con cerca de 88 mil seguidores.

La publicación, que cuenta ya con más de 24 mil reproducciones, 104 compartidos y 580 'me gusta' ha generado una oleada de comentarios, sobre todo de otros usuarios que no han querido desaprovechar la oportunidad para compartir otros curiosos nombres de más establecimientos.