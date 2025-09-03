El nuevo producto en la sección de guacamoles de Mercadona causa sensación entre los clientes

Hay creadores de contenido dedicados única y exclusivamente a compartir las novedades de Mercadona. Hay un amplio sector de la población que está pendiente de qué se vende o se deja de vender en el gigante valenciano para ser los primeros en probar el producto en cuestión.

La dietista @sarabakingbalance ha puesto a muchos usuarios sobre la pista de un nuevo producto de Mercadona: pulpa de aguacate. Para ella, según sus primeras impresiones, supera al conocido guacamole de marca blanca que tanto triunfa entre los consumidores.

"Novedad en Mercadona en la zona de frutería. Acaban de traer esta pulpa de aguacate, que está ideal de ingredientes, más de 95% de aguacate. Zumo de limón, sal, y extracto de acerola", ha dicho sobre los ingredientes.

Y ha añadido: "Ideal para llevar, con una textura súper cremosa y el sabor verdadero del aguacate. Para mí, incluso mejor que el guacamole". El precio es de 1,50 euros y ella lo recomienda.

Junto al vídeo ha dejado varios mensajes para que sus seguidores tengan más información al respecto: "Nada raro. Todo real". Sobre el sabor ha apostillado que está "mejor que el guacamole (para mi gusto). Sabe muuucho a aguacate". "Una opción práctica para tener aguacate listo en casa sin que se oxide en 5 minutos", ha apostillado finalmente antes de preguntar si alguien lo iba a probar.

"Yo compraba el humus de aguacate estaba muy rico pero lo dejaron de hacer .. el guacamole no me gusta", ha señalado una persona en los comentarios de la publicación, subida a TikTok.

Otros han lamentado que "el problema de las novedades , no las traen en todos los Mercadona". De hecho, es tal la novedad que de momento no se puede ver el producto en la web de Mercadona, donde suele haber información de todo el contenido que se vende en el gigante valenciano.