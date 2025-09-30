Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El pack de hamburguesa Mercadona por menos de 5 euros que está conquistando a muchos
El pack de hamburguesa Mercadona por menos de 5 euros que está conquistando a muchos

Sigue la estrategia de Mercadona para que la gente cocine cada vez menos. 

Mercadona.Cristina Arias/getty

Ya lo avisó hace unos meses el dueño de Mercadona, Juan Roig, dentro de unos años en los hogares españoles no se cocinará casi, de ahí su fuerte apuesta por la comida para llevar dentro de sus supermercados. 

"Cada vez la cocina tiene menos importancia en los hogares y en el Listo para comer ya ganamos dinero, y continúa creciendo", afirmó sobre la sección de comida preparada para llevar de Mercadona.

Y añadió: "A mitad del siglo XXI, que yo espero vivirlo, quedan 25 años más o menos, no habrá cocinas". 

Una prueba de que este modelo de negocio está cada vez más integrado en Mercadona es el pack que ha sacado el gigante valenciano en sus supermercados que, aunque hay que cocinarlo, acorta mucho los tiempos de preparación y de compra de ingredientes. 

En TikTok están empezando a salir vídeos de personas comprando un kit que vale 4,50 y que contiene una hamburguesa gourmet con falda de vacuno, doble queso ahumado, relish de pepinillo y una salsa de bacon. 

La opinión de Becerra

Sobre este modelo de negocio se pronunció hace unos días el economista Santiago Niño Becerra, que dijo: "Para cocinar (en plan doméstico) hay que conocer ciertas técnicas, disponer de tiempo, tener un espacio y, puede que sea lo más importante, disfrutar cocinando. Cada vez el conocimiento de tales técnicas es menor, el escaso tiempo del que se dispone hay que repartirlo entre más opciones (tal vez más apetecibles que cocinar)". 

Además, el experto afirmó en un hilo en X que cada vez "los espacios son decrecientes, y menos personas disfrutan cocinando".

EL HUFFPOST PARA INSTITUTO PULEVA DE NUTRICIÓN

"Hasta aquí la realidad. Pero si se ofrece una alternativa real y funcional que 'resuelve' todo lo anterior, más personas la adoptarán, por lo que la profecía tiene todo a favor para convertirse en autocumplida. O sea, que es posible que suceda lo que se apunta", sentenció el economista para dar la razón al dueño de Mercadona sobre su vaticinio acerca de la forma de alimentarse de los españoles en el futuro. 

