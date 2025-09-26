El producto preparado de Alcampo que genera dudas: a Mercadona le pasó y lo acabó retirando

Las redes sociales han democratizado las opiniones. Cualquier persona con un teléfono y acceso a internet puede grabar un vídeo, subirlo a una red social y hacerse viral, con todo lo malo que eso conlleva.

En las últimas horas ha dado que hablar en TikTok el vídeo de la tiktoker @que_lo_pruebe_iris, que ha hecho una breve reseña de un producto que ha encontrado en el supermercado Alcampo.

En la zona refrigerada se ha topado con una tortilla de francesa ya hecha y lista para comer casi al momento. Como siempre que sale un producto de este estilo, llegan primero las críticas y luego la comprensión.

"Hoy os quiero enseñar esto que me ha parecido muy fuerte. Tortilla francesa ya hecha. La tortilla para vagos. Por favor, necesito saber vuestra opinión, os dejo los ingredientes, todo lo que lleva y la mala pinta que tiene. Da cosita", ha dicho la tiktoker.

El precio del producto es de un euro y, como ya pasó con Mercadona y su famoso huevo frito congelado, algunos le han tenido que explicar a @que_lo_pruebe_iris que hay gente que no puede hacerse tortillas francesas porque, por ejemplo, tiene movilidad reducida.

"Para una persona que vive en la calle sin posibilidad de acceder a fuego, una persona que no tenga capacidades para manipular utensilios... yo no la compraría pero habrá a quien le sea útil", dice otro comentario.

Mercadona y sus huevos

El gigante valenciano sacó a la venta hace en 2022 unos huevos fritos congelados y los acabó retirando en 2024.

El producto llegó con polémica a los lineales de la cadena valenciana en 2022 y contenía, en una bandeja de plástico, dos huevos ya preparados que sólo había que calentar por 1,80 euros.

Tal y comentó entonces Bussines Insider, "debido a la polémica o a la política de rotación de la cadena de Juan Roig — que en más de una ocasión ha retirado verdaderos éxitos de venta para el desconsuelo de los fanáticos de Mercadona—, el producto desapareció de los lineales del supermercado".