El publicista José Luis Moro un truco muy usado en la publicidad: "A veces es muy productivo destruir la alternativa"

El prestigioso publicista español José Luis Moro, director general creativo de la agencia de publicidad Pingüino Torreblanca, ha hablado sobre el "truco publicitario por excelencia" durante su intervención en Vender la moto, del programa Hoy por Hoy de la Cadena SER. El presentador Pedro Blanco le ha preguntado qué estrategia hay que seguir para convencer al público de algo que es difícil de vender.

"Hay que darle muchas vueltas a todo, pero cuando tienes un caso de un producto que no parece a simple vista muy fácil de comprar, a veces es más productivo destruir la alternativa", ha expresado al principio de su intervención en el programa.

Para que se pueda entender mejor, pone un ejemplo: "En lugar de vender las virtudes de trabajar en verano, destruyamos lo que se hace cuando no trabajas en verano, que es irte de vacaciones".

"Se utiliza muchas veces"

No siempre funciona, pero es una táctica que se utilizaba "muchísimas veces": "Esto, en palabras de uno de mis grupos favoritos, Aviador Dro, que utilizaba muchas máximas anarquistas: para construir hay que destruir primero".

"Entonces, destruir la alternativa es muy útil", ha añadido. Preguntado sobre si este método tiene nombre en el mundo del marketing, Moro señala que él se ha inventado el término "marketing inverso".

"Se utiliza muchas veces, nosotros tenemos un cliente en la agencia, el operador telefónico MasMovil, hacemos campañas con Antonio Resines, y antes de vender las virtudes de MasMovil, lo que hacemos es destruir las compañías en las que pagas por tener cosas que no necesitas", ha rematado el publicista.

En esta nueva etapa dei, Moro aparecerá cada martes para intentar "vender la moto" de algo que parece imposible. En el primer episodio habla sobre si trabajar en verano "es guay" y ha acabado sorprendiendo a los oyentes de la SER con una canción publicitaria.