Fernando, único habitante de Benamira, lleva 17 años sin pagar alquiler: "Hemos recibido más de 400 solicitudes de gente que quiere mudarse aquí"

Fernando se trasladó a su pueblo hace 17 y se ha quedado solo. Está muy a gusto, aunque está fomentando la repoblación.

Hace 17 años, Fernando llegó a Benamira, un pequeño pueblo de Soria, con la idea de quedarse apenas cuatro meses. Nunca imaginó que acabaría convirtiéndose en su único habitante permanente.

Hoy defiende con naturalidad en el canal de YouTube Diego Revuelta una forma de vida que muchos consideran impensable, mientras asegura que el interés por mudarse a pueblos como el suyo no deja de crecer. De hecho, afirma que "hemos recibido más de 400 solicitudes" de personas interesadas en instalarse allí, aunque reconoce que la realidad es mucho más compleja de lo que parece.

Lejos de sentirse aislado, Fernando asegura haber encontrado una tranquilidad que no cambiaría por la vida en una gran ciudad. Para él, el verdadero problema no es la falta de personas, sino la ausencia de políticas que faciliten la repoblación de la España vaciada.

Más de 400 personas quieren mudarse, pero falta vivienda y trabajo



La historia de Benamira comenzó a hacerse conocida en internet y, con ella, llegaron llamadas y correos de personas interesadas en empezar una nueva vida lejos del ruido urbano. "Hemos recibido ya entre internet, llamadas al ayuntamiento... Han llamado que están fritos", explica Fernando. Sin embargo, matiza rápidamente que el pueblo no está preparado para recibir de golpe a nuevos vecinos.

"No hay un plan real para poder dar pie a una situación de que vengan veinte de golpe. No hay vivienda, no hay organizado el trabajo y todavía faltan conexiones que den seguridad para determinados empleos", señala.

A su juicio, el auge del teletrabajo podría convertirse en una oportunidad para revitalizar muchos municipios rurales, siempre que las administraciones acompañen ese proceso con inversiones en infraestructuras y servicios.

La España vaciada busca nuevos vecinos mientras miles de viviendas permanecen cerradas. Canal YouTube Diego Revuelta

"Aquí hay mejor calidad de vida"



Fernando reconoce que vivir solo tiene ventajas que resume con mucho humor. "No discutes con nadie", bromea. Después añade que también es "el más alto del pueblo, el más bajo, el más listo y el más tonto", porque simplemente no hay nadie más con quien compararse.

Más allá de las bromas, insiste en que la tranquilidad compensa cualquier inconveniente. "Yo creo que los ritmos que se llevan en la ciudad no son saludables. Aquí hay salud y, llevando una vida centrada, hay mucha mejor calidad de vida", afirma.

Eso no significa que todo sea perfecto. Echa de menos una mayor oferta cultural y lamenta que el hospital más cercano esté a unos 70 kilómetros. También denuncia el deterioro de las carreteras y los frecuentes cortes eléctricos. "Cada veinte días o un mes se nos va la luz durante horas", comenta. Aun así, asegura que prefiere asumir esos inconvenientes antes que regresar definitivamente a una gran ciudad.

Vivir por 200 euros al mes en plena España vaciada



Uno de los aspectos que más llama la atención es el coste de la vivienda. Fernando calcula que en la zona todavía pueden encontrarse casas por entre 25.000 y 30.000 euros y alquileres de unos 200 o 250 euros mensuales.

"El alquiler de una vivienda en este pueblo, yo creo que serían 200 o 250 euros como mucho", explica. También desmonta una de las dudas habituales de quienes piensan en mudarse con niños. Según explica, el transporte escolar llega incluso a los pueblos más pequeños. "Si hay niños, la comunidad pone un autobús para llevarlos al colegio. Aunque hubiera solo un niño, vendría igualmente el transporte escolar", asegura.

"No quiero vivir en la sociedad, quiero acercarme a ella cuando quiera"



La soledad, que para muchas personas sería el mayor inconveniente, es precisamente uno de los motivos por los que Fernando eligió este estilo de vida. "No quiero vivir en la sociedad; quiero alejarme de ella y acercarme voluntariamente cuando quiera", resume.

Reconoce que le gusta acudir al teatro o al cine de vez en cuando, pero prefiere hacerlo desplazándose en coche y regresar después a la calma del pueblo. Su decisión es tan firme que ni siquiera aceptaría mudarse a Madrid a cambio de un piso gratuito.

Entre risas responde que sí aceptaría las llaves... "para alquilarlo" y volver inmediatamente a Benamira. Lo resume con una frase que refleja hasta qué punto ha cambiado su manera de entender la vida. "Para estar triste en un lado, prefiero estar feliz aquí".

Diecisiete años después de llegar para pasar solo unos meses, Fernando sigue convencido de que tomó la decisión correcta.