Cristina, profesora sevillana en Finlandia: "Si tienes un poco de fiebre te dicen que te vayas a casa; no como en España"

Millones de españoles se plantean cada año el objetivo de emigrar a otro país europeo en busca de una mayor estabilidad y una mejor calidad de vida. Y es que las condiciones laborales y los rangos salariales suelen ser los principales motivos que empujan a nuestros profesionales a hacer las maletas y establecerse en el extranjero.

Cristina Palomo es una maestra andaluza que tomó esta valiente decisión y se mudó a Finlandia hace aproximadamente 12 años. A través de un vídeo publicado en su canal de YouTube, la pedagoga desvela cuánto dinero gana trabajando en el envidiado sistema educativo de la nación nórdica y expone algunas recomendaciones de oro para encontrar empleo en dicho territorio.

Para empezar, la docente advierte que es un requisito absolutamente fundamental convalidar el título universitario español para poder ejercer la profesión en Finlandia. Un trámite burocrático que, en su momento, tenía un coste cercano a los 300 euros (cabe tener en cuenta que el vídeo fue publicado en 2019, por lo que las cifras actuales podrían variar ligeramente).

Las diferencias laborales entre España y Finlandia

Palomo hace especial hincapié en la enorme oferta laboral que existe ahora mismo en el mercado finlandés para su sector. “En las guarderías internacionales hay siempre ofertas porque siempre hay vacantes; además, se necesita gente titulada porque aquí entrar en esa carrera cuesta un montón y no tienen tantos titulados”, explica.

Respecto al tema económico, la maestra detalla que el salario base en el país nórdico oscila entre los 2.200 y los 2.300 euros brutos al mes sin necesidad de contar con experiencia previa en el sector. Una cifra que se traduce en unos 1.800 euros netos mensuales limpios. “El sueldo aquí te da para vivir, para ahorrar, para viajar a España y estar perfecto”, afirma la docente.

La cultura de la confianza absoluta

Más allá de la nómina, Palomo señala que las condiciones del día a día son infinitamente más favorables y empáticas en Finlandia que en España. El mejor ejemplo es la gestión de las bajas médicas. “Otra característica del contrato es que si estás enfermo, te vas a tu casa”, apunta.

Esta forma de proceder evidencia que la cultura laboral finlandesa se cimenta sobre una confianza ciega hacia el trabajador. “No existe esa picaresca de decir 'me pillo un día mala para irme de vacaciones', no. Se parte de la base de que tú realmente estás enfermo y necesitas descansar”, agrega.

Finalmente, la profesora sevillana destaca que la jornada laboral en Finlandia se cumple a rajatabla (8 horas exactas) y manifiesta que es relativamente fácil y rápido acceder a un contrato fijo e indefinido; eso sí, siempre y cuando el empleado logre superar con éxito el periodo de prueba, el cual, por norma general, suele rondar los cuatro meses de duración.