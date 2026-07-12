Adam Green, neurocientífico, sobre la IA: "Mientras que Google ayuda a encontrar lo que uno ya tenía en mente, la IA piensa en cómo encontrarlo"

Científicos como Adam Green (en la foto) empiezan a medir cómo la inteligencia artificial cambia la memoria, la creatividad y el pensamiento crítico.

La inteligencia artificial está transformando la forma de trabajar, estudiar y buscar información mucho más rápido de lo que lo hizo internet. Pero también está reabriendo un viejo debate: ¿qué ocurre con nuestro cerebro cuando delegamos cada vez más tareas en la tecnología?

Para Adam Green, neurocientífico y director del Laboratorio de Cognición Relacional de la Universidad de Georgetown, la diferencia con herramientas anteriores es fundamental. "Mientras que Google me ayuda a encontrar lo que yo pensaba encontrar, la IA piensa en cómo encontrarlo", resume en declaraciones publicadas en Business Insider.

Su reflexión llega en un momento en el que empiezan a publicarse las primeras investigaciones sobre el impacto cognitivo de la inteligencia artificial generativa. Aunque los expertos insisten en que todavía faltan estudios de largo recorrido, los resultados iniciales apuntan a que la IA podría modificar la manera en la que aprendemos, recordamos y resolvemos problemas.

Del "efecto Google" al efecto de la inteligencia artificial



Cuando Google se popularizó, varios investigadores describieron el llamado "efecto Google". Las personas dejaban de memorizar datos porque sabían que podían encontrarlos en segundos. En lugar de recordar la información, recordaban dónde buscarla.

Aquello ya abrió un intenso debate sobre si internet estaba cambiando nuestra memoria. Sin embargo, Green considera que la IA representa un salto diferente.

Mientras un buscador ayuda a localizar información existente, los modelos de inteligencia artificial son capaces de generar respuestas, proponer ideas, redactar textos o resolver problemas completos. Es decir, ya no solo facilitan el acceso al conocimiento, sino que participan directamente en el proceso de pensamiento.

Los primeros estudios detectan cambios en el aprendizaje



Una de las investigaciones más citadas fue realizada por la investigadora del MIT Nataliya Kosmyna. En ella, personas que utilizaron inteligencia artificial para redactar ensayos terminaron obteniendo peores resultados con el paso del tiempo que quienes recurrieron únicamente a Google o trabajaron sin ninguna ayuda tecnológica.

Otros trabajos han llegado a conclusiones parecidas. En la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, un estudio con estudiantes de secundaria comprobó que quienes utilizaban una IA que ofrecía directamente las respuestas aprendían menos cuando posteriormente tenían que resolver los ejercicios sin ayuda.

Algo similar ocurrió en otra investigación realizada en 2026 con problemas matemáticos. Los participantes que podían apoyarse en un asistente de IA resolvían con mayor facilidad las primeras preguntas, pero abandonaban antes y cometían más errores cuando debían enfrentarse solos a los ejercicios finales. Los investigadores interpretan estos resultados como una posible pérdida de perseverancia ante tareas difíciles.

El verdadero riesgo está en dejar de practicar



Los especialistas insisten en que utilizar inteligencia artificial no implica automáticamente un deterioro cognitivo. El problema aparece cuando determinadas habilidades dejan de ejercitarse.

La historia ofrece precedentes. La llegada del GPS redujo la necesidad de orientarse utilizando mapas o referencias espaciales. De hecho, un estudio de la Universidad McGill comprobó que quienes dependían durante más tiempo del navegador desarrollaban una peor memoria espacial cuando tenían que desplazarse sin él.

Con la IA podría suceder algo parecido en ámbitos como la escritura, la programación, el razonamiento o la creatividad.

Michael Gerlich, director del Centro de Prospectiva Estratégica Corporativa y Sostenibilidad de la Escuela de Negocios Suiza, advierte de que existe un riesgo especial entre los jóvenes si nunca llegan a desarrollar determinadas capacidades antes de delegarlas en la inteligencia artificial.

La creatividad sigue necesitando una página en blanco



Uno de los aspectos que más preocupa a Adam Green es el relacionado con la creatividad. En una investigación realizada por la Universidad de Georgetown, se analizaron más de 370.000 ensayos de acceso a la universidad escritos antes y después de la llegada de ChatGPT.

El estudio observó que los textos asistidos por IA utilizaban un lenguaje más original, pero los redactados completamente por personas contenían un mayor número de ideas novedosas. Para Green, esa diferencia resulta significativa.

"La inteligencia creativa se desarrolla mediante la práctica", explica. Y añade que nunca antes había existido una herramienta capaz de ofrecer la posibilidad de que "alguien piense por nosotros".

Los expertos piden prudencia, no alarmismo



Pese a estos primeros resultados, los propios investigadores insisten en que todavía no existen evidencias suficientes para sacar conclusiones definitivas.

Grace Liu, investigadora de la Universidad Carnegie Mellon, recuerda que muchos estudios apenas analizan sesiones de uso de unos minutos y que todavía faltan investigaciones que permitan conocer qué sucede tras años de convivencia con la inteligencia artificial.

Mientras llegan esas respuestas, el consenso entre los expertos es claro: utilizar la IA puede aportar enormes ventajas siempre que no sustituya completamente al esfuerzo intelectual.