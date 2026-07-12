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Ramiro Aurín, ingeniero:"El beneficio por euro invertido en prevención se multiplica por 10 en lo que deja de quemarse"
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Ramiro Aurín, ingeniero:"El beneficio por euro invertido en prevención se multiplica por 10 en lo que deja de quemarse"

El especialista hace hincapié en el rédito económico que supondría para la sociedad implementar estrategias de prevención frente a los incendios forestales. 

Andrés Senior Duran
Andrés Senior Duran
El ingeniero y comunicador Ramiro Aurín entrevista a Eduardo Tolosana, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de España.
El ingeniero y comunicador Ramiro Aurín entrevista a Eduardo Tolosana, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de España.

Los incendios forestales son uno de los principales temas que atañen a nuestra sociedad durante el verano. Cabe recordar que la temporada estival se caracteriza por contar con las condiciones meteorológicas ideales para el surgimiento de este tipo de siniestros.

 Aunque los incendios registrados en España recientemente han sido pocos, aquellos que se originan pueden llegar a representar graves consecuencias, dada la magnitud de los mismos. 

 La divulgación de información sobre los incendios forestales es una actividad esencial para hacerle frente a dicha problemática. Es por ello que el comunicador e ingeniero, Ramiro Aurín, en charla con el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de España, Eduardo Tolosana, profundizan respecto al tema. 

Así lo ha compartido el canal de YouTube RevolverTV, un medio digital especializado en ciencia, y tecnología. En este espacio ambos analizaron retos actuales de la gestión forestal, la prevención de incendios, el papel de los ingenieros de montes en la sostenibilidad ambiental, entre otros aspectos . 

La relevancia de la prevención forestal 

Tolosana subraya que la carencia de gestión territorial ha fomentado esta situación en los últimos años a nivel nacional. En este sentido, el ingeniero de montes apunta que es fundamental no centrarse exclusivamente en las tareas de mitigación, sino también darle mayor importancia y protagonismo al componente preventivo.

"Hace falta prevención, hace falta preparar determinadas zonas que llamamos zonas estratégicas de gestión para que cuando llegue un incendio allí sea más fácil apagarlo", detalla. 

Asimismo, Aurín puntualiza que las estrategias de prevención no solamente optimizarán las condiciones del medioambiente y la propia seguridad de las personas, sino que también ayudarán a la economía de nuestra sociedad. 

"Porque luego, si hacemos números, nosotros los ingenieros hacemos números y si hacemos números, resulta que el beneficio por euro invertido en prevención se multiplica por 10 en lo que deja de quemarse", concluye. 

Andrés Senior Duran
Andrés Senior Duran
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Nacido en Bogotá, Colombia. Redactor del HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Javeriana y Máster de Marketing Deportivo de la Escuela Universitaria Real Madrid. Ha trabajado en varios medios deportivos como Gol Caracol, Vavel Colombia y La Nueva Tendencia. En el HuffPost escribe sobre distintas temáticas relacionadas con los ámbitos de sociedad, salud e internacional.

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