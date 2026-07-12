El alegato de una maestra ante quienes quieren sustituir a los profesores por tecnología: "Se están haciendo el harakiri"

La maestra Petra Llamas ha hecho un alegato sobre la docencia y la tecnología en un vídeo publicado en su perfil de TikTok (@petra.llamas), en el que ya acumula más de 53.000 seguidores (y subiendo), y es para tomar nota.

Ante quienes afirman que los profesores deben pasar a segundo plano y dejar paso a la tecnología, Llamas ha hecho una reflexión que merece la pena escuchar y que deja en evidencia la situación actual de la educación en España ante la aparición de inteligencias artificiales.

"En pleno siglo XXI se levantan voces diciendo que el papel del maestro debe cambiar y dar paso a la tecnología, que 'sabe más que ellos'. Afirman, sin el menor recato, que con Internet el alumno aprende mucho más, por lo que pretenden reducir el papel del maestro a una especie de motivador, coach, un guía que acompaña al alumno", ha expresado al principio del vídeo.

"Se están haciendo el harakiri"

Para la maestra, lo peor de este enfoque es que los maestros "se tragaron esa píldora y ellos mismos son los encargados de difundir su nuevo papel sin visualizar que se están haciendo el harakiri devaluando su profesión".

"Yo no creo que el maestro deba quedarse en ese papel, ya que en la clase frente al grupo da mucho más que conocimientos y es mucho más que un guía", ha añadido, defendiendo también que tecnología e internet no se contraponen al maestro, sino que "se complementan".

"Aunque creo que sí podríamos prescindir de las tecnologías, pero no de los maestros", ha matizado. El ejemplo que ha dado se remonta a la pandemia por el coronavirus: "Los padres se desesperaban con sus hijos y se dieron cuenta de que Internet y Google no eran suficientes para que aprendieran, fue ahí cuando la labor del docente se valoró como nunca".

"El docente es mucho más que un guía"

"Es verdad que las TIC osn un gran apoyo para maestros y alumnos, pero hace falta un líder que ahora pretende que se convierta en un simple coach", ha defendido. No niega que, en cuestión de datos, Internet "los tiene todos", pero jamás será "capaz de suplir al maestro".

Según Llamas, en la era digital un docente enseña: "A procesar la información, a ser constantes, disciplinados, sistemáticos, para ayudarlos a desarrollar el pensamiento crítico o el lógico matemático, para indicarles que hay ciertas conductas que lesionan la dignidad de sus compañeros y para ayudarlos a ser mejores personas y construir ciudadanía".