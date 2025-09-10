Charlie Kirk, activista pro-Trump, recibe un disparo mientras participaba en una charla universitaria en EEUU

Policía de Nueva York, en una imagen de archivo.

Charlie Kirk recibe un disparo mientras participaba en una charla universitaria. El comentarista y activista conservador Charlie Kirk recibió un disparo este miércoles mientras intervenía en un evento en la universidad Utah Valley. Según varios videos que circulan en las redes sociales, se puede ver a Kirk recibiendo un disparo mientras hablaba sentado bajo una carpa ante centenares de personas.

-- Noticia en ampliación --