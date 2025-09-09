En Francia hablan de España con ocho palabras que lo dicen todo

El diario Libération, uno de los más importantes de Francia, ha definido a España de una forma muy rotunda y breve: "El país que lleva dos años sin presupuesto".

Lo ha hecho en un artículo en el que analiza la situación económica y política del país en el que se dice que, pese a ello, se "funciona con (casi) normalidad" mientras se "registra una tasa de crecimiento del 2,4%, muy por encima de la media de la eurozona".

En este sentido, Libération destaca que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "prorroga las cuentas del ejercicio anterior de un año para otro es porque lidera un ejecutivo minoritario, muy frágil en el Parlamento". Ahí apunta directamente a una formación concreta: "El principal obstáculo hoy reside en el partido que, hace unos años, fue el mejor aliado de los socialistas: Podemos".

Con todo, el rotativo francés destaca que "paradójicamente, Pedro Sánchez no parece demasiado alarmado por esto y está sorteando las rigideces presupuestarias" e insiste en que "su principal ventaja es que se beneficia de una economía que da envidia a sus socios, con un crecimiento del 2,4% este año".

En una entrevista en TVE la semana pasada, Sánchez garantizó: "Voy a presentar presupuestos este año. Y si los tumban seguiremos con los presupuestos que tenemos". En ese momento, la periodista Pepa Bueno dio paso a unas declaraciones del propio Sánchez en 2017: "Un Gobierno tiene que aprobar su principal ley, que son los presupuestos generales del estado. Si el presidente del Gobierno no puede aprobar su principal ley, tiene como obligación constitucional y con la responsabilidad que le otorga ser el presidente del Gobierno para con los ciudadanos, lo que tiene que hacer es someterse a una cuestión de confianza. Y si esa cuestión de confianza la pierde, el señor Rajoy no tendrá ya ninguna excusa para anticipar las elecciones en nuestro país".

"¿Por qué lo que valía para el señor Rajoy no vale para usted?", le plantó Bueno. Y Sánchez replicó: "Fíjese: aprobó los Presupuestos Mariano Rajoy en el año 2018 y, una semana más tarde, hubo una moción de censura. Yo convoqué elecciones anticipadas en 2019, después de la moción de censura. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy yo tengo unos Presupuestos que me permiten seguir con los principales objetivos".