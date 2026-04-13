Almodóvar lleva disgustado desde 1992 con Sabina: "No me gusto nada. Es la primera vez que lo digo"

Pedro Almodóvar y su hermano Agustín Almodóvar han sido los invitados de honor de esta semana de La pija y la quinqui, el podcast presentador por Mariang Maturana y por Carlos Peguer.

Maturana ha querido saber cómo se lleva el director de cine manchego con el concepto de "chica Almodóvar" y aquí ha destapado una vieja rencilla con el cantautor Joaquín Sabina que nadie sabía.

"No me llevo bien con este término. Ellas sí lo llevan bien", ha empezado diciendo. Ha añadido que, por ejemplo, Rossi de Palma es "la Almodóvar viviente" y representa casi mejor lo que significa Almodóvar que él mismo.

Ha recordado después que Sabina le puso letra y música en el año 1992: "Yo quiero ser una chica Almodóvar y a mí no me interesó nada. De hecho, no me gustó nada. Él de algún modo se enteró".

"No dije ninguna palabra ni 'oye qué bien'. Nada, no hablamos de ello y, además, tampoco he visto muchas veces en mi vida a Sabina. Creo que él llevaba mal que no estuviera de acuerdo con esa canción.

Ha recordado el cineasta que la letra decía cosas de Miguel Bosé o de Bibiana Fernández: "Ya estaba llamándole a Miguel Bosé maricón. Ese tipo cosas como en segundo término, un poquitín lista y un poquitín boba. Ya está hablando de tonta a Carmen Maura".

Para Almodóvar, en esta letra "había un poquito de mala leche debajo" aunque, ha añadido, seguro que Sabina diría que es "crítica social": "A mí no me hizo ni puñetera gracia. Es la primera vez que lo digo así que esto es un scoop".

Los dos presentadores, después de esta respuesta, han dicho que envidian el hecho de que Pedro Almodóvar pueda decir lo que quiera sin que tenga consecuencias y ambos han coincidido en que eso debe ser lo más parecido al éxito.