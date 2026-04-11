Javier Cercas no da puntada sin hilo al comparar estas palabras de Almodóvar y lo que hizo Javier Bardem en los Oscar

El escritor Javier Cercas ha escrito un artículo de opinión en el diario El País en el que ha puesto la lupa y ha analizado unas declaraciones que el cineasta español, Pedro Almodóvar, dijo en una entrevista y las ha comparado con lo que hizo Javier Bardem en la gala de los Oscar.

El novelista ha recuperado las palabras que el director de Amarga Navidad mencionó hace un mes, "pocos días después de que Javier Bardem dijera no a la guerra en la gala de los Oscar, entre el silencio de sus colegas al respecto".

"Pedro Almodóvar declaró a El Mundo: 'No hablar de política cuando tienes un altavoz como autor es un modo de colaboracionismo'. La acusación es dura. ¿También es justa?", ha cuestionado.

"El término 'colaboracionista' se acuñó en Francia para designar a quienes, durante la ocupación nazi, cooperaron con el invasor", ha expuesto, antes de lanzar una contundente pregunta.

Cercas se ha cuestionado: "¿Es un colaboracionista el artista que no habla de política? Antes: ¿tiene el deber de hablar de política un artista?". "La pregunta es absurda. La idea romántica del artista semidivino, olímpicamente ajeno a las limitaciones, deberes e inquietudes de los simples mortales, siempre fue un malentendido", ha respondido.

El novelista ha asegurado que ahora "no pasa de ser un timo de pícaros, mercachifles y vendehúmos", que ya "solo se traga el esnobismo papanatas de los sots savants, los tontos con lecturas (de lejos, la peor clase de tontos)".

Bajar de su torre y convertirse "en un ciudadano más"

Javier Cercas ha señalado que "Shakespeare y Cervantes eran hombres de carne y hueso, comunes y corrientes" y ha reconocido que "lo excepcional no son ellos: son sus obras". "Es verdad que, mientras trabaja, el artista (como el científico o el deportista, como cualquiera entregado a una tarea absorbente) vive en una torre simbólica de marfil, ensimismado en su quehacer, de espaldas al mundo", ha apuntado.

Pero ha hecho más hincapié en el tema, asegurando que cada uno de estos profesionales, "cuando termina de trabajar, baja de su torre y se convierte en un ciudadano más, con los mismos derechos y obligaciones que los demás".

"Empezando por la de ocuparse de lo común, es decir de la polis, es decir de la política, que es cosa de todos porque nos atañe a todos (la política es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos)", ha razonado.

Javier Cercas ha comparado lo que hace el científico o el deportista con los artistas. "No tiene la obligación de pronunciarse sobre política porque sea excepcional, sino precisamente porque no lo es, porque es como todos y tiene las mismas obligaciones que todos (o un poco más: no todo el mundo dispone del altavoz del que habla Almodóvar)".

El novelista ha defendido que "eso no significa que el artista acierte siempre en lo que dice". "Puede pifiarla como cualquiera; tampoco significa que siempre deba tener una opinión, o que deba darla a todas horas y no albergue dudas, o que su opinión sea siempre clara y taxativa", ha escrito.

"Así que, con todos los matices que se quiera, Almodóvar lleva razón, y Bardem hizo muy bien diciendo lo que piensa. Nadie lo ha escrito mejor que Antonio Machado, que nunca ahorró críticas a la República pero estuvo de su lado hasta el final", ha explicado.