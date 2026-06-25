El restaurante se equivoca y cobra 200 euros menos, le piden al cliente que los abone y hay lío por la respuesta que da

Pocas cosas más placenteras para el común de los mortales que ir a comer a un bar o a un restaurante y descubrir que te han cobrado de menos porque no han incluido algún plato en la cuenta.

Esto que para el cliente es una alegría para el hostelero puede ser un quebradero de cabeza como lo ha sido para los dueños de un local que le han contado su historia a Soy Camarero y que se confundieron de mesa al entregar la cuenta y ahora no quieren abonar lo que falta.

Al ir entregarle la cuenta a un cliente, el ticket marcaba 200 euros menos de lo que habían consumido. Tras ver el fallo, desde el local se ponen en contacto vía WhatsApp con el cliente, al que le mandan la cuenta correcta.

"El error estuvo en que la camarera les cobró lo de otra mesa, no era lo que ustedes habían consumido por eso se les solicita abonar el restante de lo que sí era su factura", le dicen al cliente.

Y el cliente le viene a decir que lo siente pero que no es su problema: "Comprendo que el importe sea elevado pero el error se produjo por parte del restaurante y, por ello, no considero que debamos asumir esa diferencia".

Por último comenta: "Espero que podáis resolverlo internamente. Un saludo". Y ahora viene el dilema: ¿quién tiene la razón en esta situación?

El dilema: ¿qué hacer?

"Un restaurante reclama a unos clientes más de 200 € de diferencia tras detectar días después que, por error, les había cobrado la cuenta de otra mesa. Los clientes se niegan a pagar alegando que el error fue del establecimiento. ¿Qué opináis de su decisión?", ha puesto en contexto el creador de contenido.

Como siempre en este tipo de situaciones hay división de opiniones. "Debo ser el único tonto que cuando ve que no le cobran algo, lo dice. O vuelve y paga. Es un caradura, porque sabe que lo pagarán los camareros" y otro dice "Pues mira, unos caraduras, porque vieron el ticket y vieron que no era suyo y se callaron para no pagar lo que les correspondía".

Qué dice la ley

Evidentemente no hay una ley concreta que recoja este tipo de casos pero sí hay recomendaciones de la Organización de Consumidores (OCU), que sí recomienda actuar de buena fe y abonar la diferencia real de lo que has consumido.

Otra cosa distinta es irse sin pagar, lo que vulgarmente se conoce como "hacer un simpa". En ese caso, es un delito de estafa y el castigo penal varía en función del montante del ticket.