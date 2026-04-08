El retrato de una monologuista sobre los conciertos de Rosalía: tiene que ponerse seria

Rosalía y su Lux Tour han terminado su paso por Madrid y muchos ya están nostálgicos, a pesar de que apenas hayan pasado unos días desde que la cantante catalana revolucionara el Movistar Arena (Madrid) con su espectáculo. Aunque el 13, 15, 17 y 18 de abril volverá a España tras varios días en Lisboa (Portugal) para cantar en el Palau Sant Jordi.

Miles de fans y personalidades conocidas del mundo de la música o el cine, como Pedro Almodóvar, Carmen Machi, Amaral, Leiva y Rossy de Palma, entre otros, han disfrutado del show y han elogiado a Rosalía como nunca. Una de las 'reseñas' que más ha llamado la atención ha sido la de la popular monologuista Omayra Cazorla, que cuenta con más de 300.000 seguidores en Instagram.

Aunque lo ha hecho a su estilo, utilizando un tono brevemente exagerado y sarcástico, también se ha puesto seria para describir lo que ha visto y cómo se ha sentido al ir al concierto de Rosalía. Pocos lo han hecho con tanta emoción y de forma tan gráfica: "Vas al concierto, tú flipas, se va desarrollando, tú sigues flipando, cada vez un poco más. Te crees que no, pero de repente flipas más".

"¿Cómo salgo de la experiencia de Rosalía?"

Al terminar el concierto, se queda pensando: "¿Cómo salgo yo ahora mismo de la experiencia de Rosalía? No, no, no, no. Es que hay que pensarlo. Colapso. Ella llega, ella me traspasa, ella me rompe, yo lloro y todo allí, desarmada,pero todo el mundo estaba llorando".

"Miro para atrás, tres guiris sentados, llorando los tres a moco tendido. Yo pasando pañuelos medio concierto... ¿Cómo se sale de aquí? ¿Qué tengo que hacer yo con mi vida? Estoy viviendo un duelo...", ha expresado con total sinceridad.

Y ha concluido: "¿Qué se hace después de este fenómeno? De esta catarsis, de este atravesamiento... No se puede zarandear a la gente así. Gracias por todo".