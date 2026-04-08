Grecia cambia las normas y se suma a España prohibiendo las redes a adolescentes: cuáles son los países que ya están abrazando la medida

Grecia se suma a la tendencia de prohibir las redes sociales a los menores. En el caso del país helénico, a los adolescentes de menos de 15 años, como ha adelantado el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, ampliando incluso el límite de 16 años ya decretado o en vía de aprobación por los Gobiernos de Australia o España e igualando a lo ya decidido en Francia.

El anuncio conocido este miércoles busca responder al aumento de casos de ansiedad y problemas de sueño detectado entre los menores y como medida de protección ante lo que consideran el diseño adictivo de las plataformas en línea.

El anuncio no ha cogido a casi nadie por sorpresa en el país. Según una reciente encuesta de ALCO publicada en febrero, cerca del 80% de los griegos apoyaba esta restricción. La misma se suma a otras medidas previas, como la prohibición de los móviles en las aulas escolares o la implantación de controles parentales para administrar el tiempo que pasan los adolescentes frente a las pantallas.

Pero Grecia quiere ir más allá de una medida que ya han aprobado, comenzado a tramitar o valorado abiertamente numerosos países. Porque a partir del veto en Australia, que fue el primer país del mundo en hacerlo, han caído nuevos anuncios. Fueron los casos de Francia o España, pero también de Dinamarca, Reino Unido, Polonia o Malasia.

El primer ministro griego se dirigió en paralelo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En su escrito, Mitsotakis pedía una acción coordinada de la UE para finales de año, ya que a juicio del mandatario del sur de Europa las medidas nacionales por sí solas no serían suficientes para proteger a los menores de la adicción a Internet.

Por ello, el Ejecutivo de centroderecha liderado por Mitsotakis plantea establecer en toda la UE una "mayoría de edad digital" a los 15 años, obligando a las empresas a realizar una verificación de edad y con un marco de aplicación y de sanciones armonizado.