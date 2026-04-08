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Netanyahu insiste en seguir atacando a Hezbolá y Líbano durante el alto el fuego con Irán: "Tenemos más objetivos que lograr"
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Netanyahu insiste en seguir atacando a Hezbolá y Líbano durante el alto el fuego con Irán: "Tenemos más objetivos que lograr" 

El primer ministro israelí señala, en una declaración institucional, que el territorio de Líbano no está incluido en el acuerdo de alto el fuego entre EEUU e Irán, pese a que Pakistán, mediador en el conflicto, aseguró que sí lo estaba

Miguel Fernández Molina
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Benjamin Netanyahu, en una comparecencia
Benjamin Netanyahu, en una comparecenciaAnadolu via Getty Images

La guerra sigue por parte israelí. No contra Irán (al menos por ahora), pero sí abiertamente contra Líbano. Benjamin Netanyahu ha comparecido este miércoles para confirmar que Israel "continuará atacando" a Hezbolá, amparado por la no supuesta inclusión de Líbano en el acuerdo de alto el fuego sellado entre EEUU e Irán para la suspensión de los ataques por espacio de dos semanas. 

Las palabras de Netanyahu cuentan con el respaldo de EEUU —"en este momento no incluye a Líbano", anunciaba justo después del mensaje del líder israelí la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt—. Sin embargo, Irán niega tal extremo y asegura que el país al norte israelí sí está includo, algo que también habría trasladado Pakistán, mediador internacional en el conflicto.

No en vano, este mismo miércoles, el ejército israelí ha lanzado su mayor operación ofensiva contra territorio de Líbano, incluidos objetivos de Hezbolá, en lo que va de guerra, dejando cerca de 250 fallecidos, según el último informe de las autoridades libanesas. 

"El alto el fuego no es el final, tenemos más objetivos que lograr", bien mediante un acuerdo definitivo o con la reanudación de los combates, ha especificado Netanyahu en forma de amenaza futura a Irán. Dirigiéndose al régimen de Teherán en una declaración grabada, ha señalado "estar preparados para volver a la lucha en cualquier momento que sea necesario".

Sobre otra de las dudas del acuerdo, si Irán tendrá derecho o no a enriquecer uranio, no ha dado lugar a más alternativa que el país asiático elija si cualquier material nuclear es "eliminado por la fuerza o por acuerdo".

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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