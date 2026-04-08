Netanyahu insiste en seguir atacando a Hezbolá y Líbano durante el alto el fuego con Irán: "Tenemos más objetivos que lograr" 

La guerra sigue por parte israelí. No contra Irán (al menos por ahora), pero sí abiertamente contra Líbano. Benjamin Netanyahu ha comparecido este miércoles para confirmar que Israel "continuará atacando" a Hezbolá, amparado por la no supuesta inclusión de Líbano en el acuerdo de alto el fuego sellado entre EEUU e Irán para la suspensión de los ataques por espacio de dos semanas.

Las palabras de Netanyahu cuentan con el respaldo de EEUU —"en este momento no incluye a Líbano", anunciaba justo después del mensaje del líder israelí la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt—. Sin embargo, Irán niega tal extremo y asegura que el país al norte israelí sí está includo, algo que también habría trasladado Pakistán, mediador internacional en el conflicto.

No en vano, este mismo miércoles, el ejército israelí ha lanzado su mayor operación ofensiva contra territorio de Líbano, incluidos objetivos de Hezbolá, en lo que va de guerra, dejando cerca de 250 fallecidos, según el último informe de las autoridades libanesas.

"El alto el fuego no es el final, tenemos más objetivos que lograr", bien mediante un acuerdo definitivo o con la reanudación de los combates, ha especificado Netanyahu en forma de amenaza futura a Irán. Dirigiéndose al régimen de Teherán en una declaración grabada, ha señalado "estar preparados para volver a la lucha en cualquier momento que sea necesario".

Sobre otra de las dudas del acuerdo, si Irán tendrá derecho o no a enriquecer uranio, no ha dado lugar a más alternativa que el país asiático elija si cualquier material nuclear es "eliminado por la fuerza o por acuerdo".