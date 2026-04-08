El escritor Bruno Maçães, tras el anuncio de Trump, elogia a Sánchez: es "el único líder europeo" que ha sido capaz de ver esto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto en el Palacio Real.

La noche del martes se avecinaba compleja geopolíticamente hablando. Donald Trump anunció que iba a borrar del mapa a Irán por mantener bloqueado el estrecho de Ormuz y dio un ultimátum al que el gobierno iraní ha hecho caso omiso.

Después, y menos mal, el presidente de los Estados Unidos ha anunciado un alto el fuego de dos semanas y ha señalado que podría haber un acuerdo entre su país e Irán en un periodo prudencial de tiempo.

Trump había dado hasta las 20:00 hora de Washington -las dos de la mañana en España-para que Irán reabriera el estrecho de Ormuz, una de las arterias clave del comercio mundial de petróleo. Si no lo hacía, había advertido, Estados Unidos atacaría infraestructuras críticas del país.

Según ha contado el propio Trump, siempre tan transparente, la mediación del gobierno de Pakistán ha sido clave para evitar un bombardeo que habría llevado a Irán, en palabras del propio presidente norteamericano, a la Edad de Piedra.

Las miradas a España

En España muchos se han acordado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el único dirigente europeo que desde el minuto uno se mostró contrario a esta guerra de Israel y de Estados Unidos contra Irán.

El escritor portugués Bruno Maçães, escritor, politólogo, político y consultor, exsecretario de Estado para Asuntos Europeos en el gobierno portugués y miembro del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores y del Consejo Asesor del Instituto de Geopolítica de Bruselas, ha escrito un mensaje dirigido directamente a Pedro Sánchez.

Maçães, además, ha introducido varios conceptos nuevos en la política contemporánea, como la "dialéctica euroasiática" y el "estado civilización".

Pero, ¿qué ha dicho sobre Sánchez? Lo ha alabado por ser el único que tiene una mirada a largo plazo y no es cortoplacista: "Pedro Sánchez sale de esto como el único líder europeo que puede ver más allá del día siguiente".