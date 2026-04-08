Rosalía genera un sinfín de comentarios al ordenar así las comidas españolas: ojo a su favorita

Están siendo los días de Rosalía. La artista catalana realizó la semana pasada, en plena Semana Santa, la primera ronda de conciertos de su gira Lux en España con cuatro fechas en el Movistar Arena de Madrid en las que hubo un denominador común: el lleno hasta la bandera y la sensación de estar presenciando historia de la música de este país.

Sin embargo, en las últimas horas la cantante se ha hecho viral por un asunto para nada relacionado con el mundo de la música. El motivo: ha ordenado en un vídeo publicado en su perfil de TikTok los platos típicos de la gastronomía española y ha generado más de un millar de comentarios.

Bajo la canción de Verano, verano de El Fary, Rosalía ha comenzado colocando a la tortilla de camarones en el puesto número 4. Después, ha mandado el pulpo a la gallega al puesto número 9 con un gesto de indiferencia que ha llamado la atención.

La artista ha continuado con las croquetas, que las ha situado en el puesto número 3 con un claro gesto de aprobación, y el salmorejo en el 7. Tras ello, ha llegado el turno del chocolate con churros y su reacción ha sido la de ponerlos en el puesto 2 mostrando su gusto.

La paella ha ocupado el puesto número 5 y el rabo de toro el 6, aunque en este caso parece por su reacción parece que por falta de huecos no ha podido ponerlo más arriba. En ese momento ha salido la tortilla de patatas que, sin dudarlo ni un segundo, le ha dado el número 1.

Finalmente ha acabado con las patatas bravas que ha puesto en el 8 y, aunque no sale en el vídeo, el plato de jamón que ha sido en el 10 (por descarte, ya que es el único hueco disponible y la comida que falta por salir).

Comentarios al vídeo

Las reacciones al vídeo no se han hecho esperar y en menos de medio día se ha hecho viral con esos más de 1.000 comentarios y miles de reacciones. De lo que más ha llamado la atención ha sido que el pulpo a la gallega esté tan abajo, aunque no ha sido lo único. Estos son algunos mensajes que se han visto: