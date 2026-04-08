La reacción de Nacho Abad cuando Ramón Espinar dice que Pedro Sánchez "va a durar más que Xi Jinping": "No, por dios"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el mandatario chino, Xi Jinping; en una imagen de archivo en el Palacio de la Moncloa, en 2018.

Nacho Abad ha protagonizado un divertido momento este miércoles en el programa que presenta en Cuatro, En boca de todos. El periodista ha tenido que parar tras escuchar lo que ha dicho Ramón Espinar, colaborador habitual, sobre Pedro Sánchez.

Mientras en la mesa se debatía sobre las declaraciones del 'caso mascarillas', el ex portavoz de Podemos en la Asamblea ha afirmado que "no hay ningún botón nuclear" para hacer caer al presidente del Gobierno.

"Aldama os anda prometiendo que os vais a cargar a Pedro Sánchez, pero vais a tener Pedro Sánchez un siglo y medio", le ha dicho Espinar a una tertuliana del ala conservadora de la mesa. "Va a durar más que Xi Jinping", ha asegurado instantes después, provocando la risa de Nacho Abad.

Momentos después, el presentador de En boca de todos ha tenido que parar el programa. "No, por dios; no, por dios", ha dicho entre risas el periodista, que al mismo tiempo se reía por la ocurrencia de Espinar.

"Espera, que ha dicho que Pedro Sánchez va a durar más que Xi Jinping y no, por dios, que no caiga esa breva", ha bromeado Nacho Abad. Seguidamente, el ex de Podemos ha dicho que "estamos en el séptimo año del siglo sanchista".

"España no quiere fascistas"

Espinar ha publicado el corte del programa, asegurando de nuevo que 2026 es "el séptimo año del siglo sanchista" y que la derecha va a tener "gobierno de coalición progresista hasta aburrirse".

"Porque España no quiere guerra, no quiere fascistas y quiere seguir siendo un país del que estar orgullosos en el que avanzamos juntos", ha sentenciado el ex político y analista, que además de colaborar con En boca de todos, también aparece en programas de TVE.

Pese a su optimismo de cara al futuro, Ramón Espinar cree que la izquierda debe crear una gran coalición. Así lo afirmó tras ver los resultados de las elecciones autonómicas de Castilla y León: "0 escaños a la izquierda del PSOE. No hacer algo (o hacer lo de siempre) es pura negligencia".