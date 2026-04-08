Israel lanza el mayor ataque en Líbano desde que comenzó la guerra: EEUU matiza que el territorio no está incluido en el alto el fuego

Líbano, el territorio olvidado. La tregua pactada entre Estados Unidos e Irán (la cual ya ha sido infringida en territorio iraní, según han denunciado Pakistán e Irán) parece no haber hecho efecto, por lo menos en Líbano, donde Israel ha lanzado en la jornada de este miércoles unas 160 bombas de racimo en apenas 10 minutos. Se trata de la mayor oleada de ataques contra el lugar desde el inicio de la guerra.

En total, los ataques perpetrados por el territorio liderado por Benjamin Netanyahu, han dejado ya cerca de 90 muertos y más de 700 heridos, según han alertado las autoridades libanesas en unas declaraciones realizadas en la cadena de televisión LBCI News, donde han agregado que se trata de un balance preliminar.

Los ataques, que según han defendido tanto Estados Unidos como Israel tienen como objetivo dañar al grupo Hizbulá en Líbano, no solo han alcanzado algunas sedes del grupo chií, sino que también han llegado hasta hospitales y varias zonas residenciales.

Como consecuencia de este ataque masivo, en cuyo balance de fallecidos hay al menos hasta 12 profesionales sanitarios, los servicios médicos y de urgencia se encuentran desbordados, según ha informado el ministro de Sanidad libanés, Rakan Nasereldín.

Otro de los sectores que se encuentra afectado por este conflicto (así como por otros) ha sido el de la información, cuyos profesionales están siendo asesinados a causa de los bombardeos y de los ataques en la zona. Este mismo martes la emisora Saut al Fará ha denunciado que uno de sus periodistas ha perdido la vida por culpa de un ataque israelí en el sur de Líbano.

Según las autoridades de Líbano, desde el pasado dos de marzo hasta este martes, los ataques de Israel han dejado al menos 1.500 muertos y 4.600 heridos, así como más de un millón de desplazados. Además, al menos otras 200.000 personas se han trasladado hasta Siria, según los datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Sánchez condena el ataque: "Toca hablar claro"

Tras trascender los ataques, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que "toca hablar claro" y ha criticado a Netanyahu, señalando que "su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable".

En este sentido, el socialista ha exigido cuatro cosas: que Líbano forme parte del alto el fuego, la condena internacional de la ofensiva, la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel y el fin de la "impunidad ante estos actos criminales".