Ucrania publica el manual con el que se defienden de la "guerra híbrida" de Rusia: "Puede ser valioso para otros países"

Media Center Ukraine (una iniciativa civil y plataforma de comunicación conjunta entre el gobierno, empresas y comunicadores creada en Ucrania tras la invasión militar rusa) ha publicado recientemente un libro que tiene el ambicioso objetivo de convertirse en un manual para que otros países sepan cómo combatir la propaganda rusa.

Su nombre es El Libro Blanco: Navegando por el campo minado de la propaganda rusa y no solo se centra en los hechos ocurridos desde febrero de 2022 con el comienzo de la guerra sino que se remonta hasta la década de los 90.

Tal y como recoge el medio de comunicación ucraniano Kyiv Post, el libro, en cuya producción ha colaborado la Unión Europea, busca mostrar al mundo la experiencia de Ucrania en la lucha contra la desinformación rusa y hacer que ese conocimiento sea útil para periodistas, diplomáticos, políticos, investigadores y figuras públicas que viven más allá de las fronteras ucranianas.

En el libro se identifica a la propaganda rusa como "una de las principales herramientas de la guerra híbrida contra Ucrania durante décadas", ya que esa labor de desinformación ha logrado manipular la opinión pública en Ucrania e incluso influir en los procesos políticos y la seguridad nacional.

Una guía con todos los aprendizajes ucranianos acerca de las tácticas rusas de desinformación

Lo que los autores pretenden con la publicación de este libro es proporcionar una especie de 'guía' en la que queden recopilados todos los aprendizajes ucranianos acerca de las tácticas rusas de desinformación que hasta ahora se encontraban dispersos en numerosos informes, proyectos e iniciativas.

En consecuencia, el libro, más allá de estar destinado a que los ciudadanos ucranianos lo lean y reflexionen acerca de su contenido, está pensado para compartir con el exterior el conocimiento acerca del funcionamiento de la propaganda rusa, algo que, según los autores, "puede servir como un recurso valioso para otros Estados que buscan fortalecer sus defensas informativas".