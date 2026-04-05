Javier González, jubilado que lleva 5 años viviendo en una autocaravana en Palma: "No veo solución, nadie se va a preocupar por mí, no hay voluntad"

Cada vez más personas y familias optar por vivir en autocaravanas ante los precios prohibitivos del alquiler.

El acceso a la vivienda en España ha dejado de ser un problema puntual para convertirse en una crisis estructural. Y en lugares como Palma de Mallorca, la situación es aún más extrema. Allí, un jubilado, Javier González, lleva cinco años viviendo en una autocaravana porque no puede permitirse un alquiler. Su caso no es aislado: es el reflejo de un fenómeno que crece en Baleares y Canarias.

"No veo solución, nadie se va a preocupar por mí", resume en declaraciones a Hora 25 de la Cadena SER. Su historia, contada en el programa Hora 25, pone rostro a una realidad incómoda: tener ingresos ya no garantiza acceso a una vivienda digna.

Vivir en una autocaravana como último recurso



Javier González llegó a Palma hace dos décadas. Trabajó, cotizó y llevó una vida estable. Pero hace cinco años, el aumento continuado del precio del alquiler le dejó fuera del mercado.

La decisión fue forzada: cambiar una casa por una autocaravana para poder sobrevivir económicamente. "Los precios se dispararon y el dinero no alcanzaba para vivir. Tuve que decidir", explica. Lo que en un principio pensó que sería temporal se ha convertido en permanente.

Su caso resume una tendencia cada vez más extendida: personas con ingresos —incluso jubiladas— que no pueden acceder a un alquiler en condiciones normales.

De fenómeno puntual a problema estructural



En Baleares, las autocaravanas, caravanas o asentamientos improvisados ya no son una excepción. Se han convertido en una alternativa habitual para trabajadores del sector turístico, personas con empleos estables pero salarios insuficientes y familias que no encuentran vivienda asequible.

El problema se repite también en Canarias, donde el aumento del coste de vida y la escasez de vivienda han generado asentamientos informales. La clave está en el desequilibrio entre oferta y demanda.

Según datos de portales inmobiliarios como Idealista, Baleares lidera desde hace años el ranking de precios del alquiler en España, con incrementos superiores al 10% interanual en algunos periodos recientes.

Un problema con rasgos propios en las islas



La crisis de vivienda en Baleares tiene características específicas que la agravan:

Limitación geográfica : no hay espacio para expandir la oferta fácilmente.

: no hay espacio para expandir la oferta fácilmente. Alta presión turística : viviendas destinadas a alquiler vacacional.

: viviendas destinadas a alquiler vacacional. Escasez de vivienda pública.

de vivienda pública. Elevada demanda laboral estacional.

El resultado es un mercado tensionado donde los precios se disparan y expulsan a residentes. El periodista Pablo Anzola lo define como un "problema insular", con factores estructurales difíciles de corregir a corto plazo.

El miedo de las familias y el papel de la administración



La situación es especialmente dura para quienes tienen hijos. Según relata González, algunos padres temen incluso perder la custodia si las condiciones de vida no son consideradas adecuadas.

"Todo el mundo quiere una casa normal, pero no siempre se puede", explica. Además, critica la falta de respuesta institucional. Denuncia que la administración solo actúa cuando el problema salta a los medios, principalmente para realizar censos o controles, pero sin soluciones de fondo.

Incluso han llevado el problema a instancias europeas: "Fuimos a Bruselas a denunciarlo", asegura.

¿Qué soluciones existen?

El debate sobre la vivienda en España está sobre la mesa, pero las soluciones no son inmediatas. El experto en políticas públicas Javier Burón apunta varias líneas:

A corto plazo, declarar zonas de mercado tensionado , limitar subidas del alquiler y establecer moratorias en contratos.

, limitar subidas del alquiler y establecer moratorias en contratos. A medio y largo plazo, aumentar el parque de vivienda pública, garantizar que esas viviendas no vuelvan al mercado especulativo e intervenir en el uso de viviendas ya existentes.

Burón advierte de un problema importante: no es fácil actuar rápidamente sobre un mercado ya construido y en funcionamiento.

Un aviso que va más allá de Baleares



El caso de Javier González no es una excepción ni un extremo aislado. Es, en realidad, un síntoma. "Que nadie piense que no le puede pasar", advierte. Y ese es el dato más relevante: la crisis de vivienda ya no afecta solo a colectivos vulnerables. Está alcanzando a trabajadores, familias y jubilados que, hasta hace poco, quedaban fuera de este problema.