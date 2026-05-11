El secretario general del PSOE de Murcia se despide del alcalde fallecido, del PP: lo que debería ser normal en España se torna raro

La situación en España es tan turbia que mensajes como el que Ginés Ruiz, del PSOE, ha dejado sobre el fallecimiento de José Ballesta, del PP, parece un unicornio dentro de la política tanto nacional como local.

Este domingo ha fallecido a los 67 años José Ballesta, alcalde de Murcia, a causa de un cáncer. Tal y como ha contado la agencia EFE, el ayuntamiento ha decretado tres días de luto en señal de duelo.

En redes sociales, además del dolor por la pérdida de una persona tan reconocida como Ballesta, ha destacado la emotiva despedida que le ha dedicado el secretario general del PSOE de Murcia, Ginés Ruiz, a Ballesta, del Partido Popular.

"Lamento muchísimo el fallecimiento del Alcalde Ballesta. Muchísimo, de verdad. Siempre supimos poner el respeto y el cariño por encima de todo lo demás", ha empezado diciendo.

Y ha sentenciado: "El Alcalde que me recibió como Concejal. El que le regalaba un peluche gigante en la feria a mi hija. El que me mandaba un mensaje por mi cumple. Descansa en Paz, Alcalde".

Este mensaje, que no debería ser raro entre dos personas que han compartido espacio de trabajo, ha sido muy comentado en redes sociales porque no es habitual ver este tipo de mensajes entre gente de partidos distintos.

Ballesta, una vida dedicada a Murcia

Catedrático de Medicina, Ballesta fue rector de la Universidad de Murcia, diputado autonómico, consejero y portavoz del Gobierno regional antes de su llegada a la política municipal, "pero fue ante todo un murciano profundamente comprometido con su ciudad, a la que dedicó su tiempo y su vida pública con lealtad inquebrantable", ha dicho el consistorio en un comunicado.

"Comprendió que gobernar Murcia significaba custodiar un legado recibido de generaciones anteriores y transmitirlo fortalecido a las siguientes. Defendió siempre una Murcia sin complejos, orgullosa de sí misma, de su historia y de sus tradiciones, pero también preparada para afrontar el futuro con confianza y ambición", ha señalado también su equipo en un comunicado.