Ni Élite ni La casa de papel: el programa de televisión español que llegó a tener un 20% de cuota de pantalla en Indonesia y ahora regresa a sus pantallas casi 20 años después

El presentador Ramón García, junto a la vaquilla del 'Grand Prix'.

No es Élite. Tampoco La casa de papel.

Y, sin embargo, fue uno de los mayores fenómenos televisivos españoles… a más de 11.000 kilómetros de distancia: En Indonesia.

Allí, donde muchos no han pisado nunca España, miles de niños crecieron viendo cada tarde un programa que en España forma parte de la memoria colectiva: El Grand Prix del Verano.

Y ahora, casi 20 años después, está a punto de volver a sus pantallas.

Un éxito que pocos vieron venir

Durante los años 2000, el programa presentado por Ramón García se emitió en la televisión indonesia con un éxito que hoy sorprende incluso a quienes lo vivieron allí.

No era un fenómeno menor. Llegó a rozar el 20% de cuota de pantalla.

Una cifra que lo situaba entre los programas más vistos del país en su franja, algo impensable para un formato español de pruebas absurdas, vaquillas y humor blanco, pero funcionó. Y mucho.

La vaquilla, los bolos… y una nostalgia compartida

Lo más llamativo es que ese éxito no fue superficial. Generó recuerdo.

Generaciones enteras en Indonesia recuerdan hoy pruebas como los "bolos humanos", los "troncos locos" o la mítica vaquilla con la misma precisión que cualquier espectador español.

"Era lo que veíamos después del colegio", explican desde la Embajada de Indonesia en Madrid. Otros recuerdan el toro mecánico, las caídas imposibles o las risas en familia frente al televisor. Sin haber estado nunca en España, esos espectadores compartían una misma cultura televisiva.

Un mismo verano.

El regreso que nadie esperaba

El pasado mes de marzo, un canal indonesio anunció lo que muchos no imaginaban: el regreso del programa. Sin fecha exacta todavía, pero con un mensaje claro. Vuelve.

Y lo hará, según todo apunta, con episodios clásicos, aquellos que marcaron a toda una generación. Además, en su momento, el formato se emitía completamente doblado al indonesio, lo que facilitó aún más su expansión.

Ahora, la nostalgia juega a su favor.

Por qué triunfó tan lejos de España

El éxito del Grand Prix en Indonesia no fue casual. Respondía a un contexto muy concreto.

Por un lado, el país vivía una auténtica fiebre por los contenidos en español, impulsada por el auge de las telenovelas latinoamericanas. Por otro, los programas de competición y humor físico -al estilo de Humor amarillo- arrasaban en audiencia.

El Grand Prix era la mezcla perfecta: competición, humor, caos… y vaquillas.

Un fenómeno que ahora busca repetir historia

El reto ahora es distinto. No se trata solo de recuperar a quienes lo vieron hace dos décadas, sino de conquistar a una nueva generación que no lo ha vivido.

Pero el contexto es favorable.

En redes sociales ya circulan vídeos, recuerdos y comentarios de espectadores indonesios celebrando el regreso. Algunos hablan de "volver a los 2000". Otros simplemente quieren volver a reírse como antes.

Porque hay formatos que envejecen y otros que se quedan.

El programa que cruzó fronteras sin hacer ruido

Mientras las grandes producciones españolas triunfan hoy en plataformas globales, este caso demuestra que, mucho antes, ya hubo contenidos capaces de viajar sin hacer ruido.

Sin campañas internacionales. Sin Netflix. Solo con televisión. Y con algo más difícil de explicar: la capacidad de conectar.

Ahora, casi dos décadas después, Indonesia vuelve a abrir la puerta a uno de los programas más improbables… y más recordados de la televisión española.

Y todo apunta a que la vaquilla está lista para correr otra vez.