El tuit de Noah Higón a Luz Casal tras el momento que se vivió en 'La Revuelta' y que es toda una lección de vida

Noah Higón, la joven valenciana que padece siete enfermedades raras y que da voz a personas que están en su situación, ha dedicado una extensa publicación a la cantante Luz Casal después de que apareciera este martes en La Revuelta, el programa de David Broncano en TVE.

Al espacio de la corporación pública Casal acudió como entrevistada para presentar su nuevo disco, Me voy a permitir, y confesó que la canción Nada es imposible arranca en ese programa tras conocer el testimonio de Higón. "Cuando la vi contar su experiencia quedé flasheada con la naturalidad con la que relataba toda su problemática, la franqueza al decir que estaba llena de costuras, etc", recordó.

"Tenía clarísimo que al desarrollar ese letra con Conchita y dos colaboradores más tenía que tener ese título y estar reflejado de manera no dramática su historia", relató la cantante. En ese momento, Higón, que se encontraba en el público, subió al escenario y ambas se fundieron en un abrazo.

La joven, que reconoció que está aceptablemente bien, le agradeció esa canción que representa esos imposibles que le han acompañado toda su vida y pidió que "ojalá esos imposibles pasen a ser posibles".

El emotivo tuit de Higón a Casal

Este miércoles, ya con la reseca de ese momento bonito, Higón le ha querido dedicar un extenso tuit a Luz Casal para darle las gracias: "No os puedo negar que sentí cierto pudor cuando vi que el teléfono marcaba un nombre que me resultaba imposible, el de Luz Casal. Esa voz que tantas veces ha acompañado la vida de muchos, esa voz que para mí suena a mi casa, a mi infancia, a mi padre cantándole a mi madre Lo eres todo".

"Escucharla al otro lado del teléfono fue como abrir una puerta al pasado, a ese rincón donde las emociones aún no sabían de miedos ni de derrotas", ha relatado.

La joven ha contado que la había visto en esa entrevista y que de ahí había nacido la idea de escribir una canción. "Que esa canción era mía. Todavía me cuesta creerlo. Que alguien como ella haya visto en mí una historia que merecía hacerse música, que haya querido que forme parte de su videoclip, es una de esas sorpresas que solo la vida —caprichosa y sabia a su manera— sabe regalarte cuando menos la esperas", ha descrito.

Higón ha comentado que "inmortalizar ese momento ha sido como detener el tiempo" y que ha sido una fotografía que guardará en su eternidad, que es "la de escuchar su voz diciéndome que nada es imposible, pese a todo".

"Porque sí, la vida nos da una de cal y otra de arena, pero joder… qué bonito puede ser seguir jugando en la arena, seguir ensuciándose las manos con lo que uno ama, seguir creyendo que los milagros también se parecen a una llamada inesperada", ha sentenciado, rematando su tuit diciendo que invita a entender, como ella lo ha entendido toda su vida, que "en realidad nada es imposible".