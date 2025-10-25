El youtuber TheGrefg prueba el reconocimiento facial en un aeropuerto de China: sorprende y preocupa a partes iguales

El creador de contenido digital David Cánovas, conocido en el mundo de Internet como 'The Grefg', quien acumula más de 19 millones de seguidores tan solo en YouTube y creador de los Esland, primeros premios relacionados con el mundo del 'streaming' hispano, ha probado una innovadora tecnología en un aeropuerto de China.

Tal ha sido su sorpresa que no ha podido evitar publicarlo en su perfil oficial de TikTok (@thegrefg). Se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Chengdu cuando, tras pasar el típico control de seguridad por el que todos pasamos normalmente al coger un vuelo, uno de sus acompañantes le ha señalado una máquina en específico que estaba situada en medio de la terminal.

"Chicos, aeropuerto en China, me ha dicho Alberto que si pongo la cara...", ha comenzado expresando en el vídeo, que ha acumulado cientos de miles de visualizaciones y 30.000 'me gusta' (y subiendo). La máquina en cuestión le ha escaneado la cara y, tras aceptar unas políticas y condiciones que no ha leído, la misma máquina le ha señalado cuál es el estado de vuelo, con toda la información correspondiente: puerta de embarque, aeropuerto de destino y número de vuelo.

"Sale mi vuelo, tócate toda la... Ala, ¿qué? Joder con los chinos", ha reaccionado el streamer. Útil ha sido, ¿pero cuál es el límite? Es la pregunta que se han hecho muchos usuarios en los comentarios .

Reconocimiento facial para ¿simplificar?

"¿Qué brujería es esta?", se han preguntado algunos usuarios. Tal y como señala el escáner, informa previamente de que son muy conscientes de la importancia de la privacidad de los datos personales de la persona en cuestión y por ello afirman que lo recopilan para el aeropuerto y solo en caso de aceptar recopilarán dicha información.

Lo cierto es que esta máquina del aeropuerto de Chengdu lleva instalada desde el 2019. De hecho, esta tecnología se utiliza para embarcar sin necesidad de tener la tarjeta de embarque, ni en formato físico ni digital.

Todo comenzó con el analista tecnológico Matthew Brennan y su viral tuit en el que publicaba un vídeo retratando cómo era el proceso, igual que ha hecho el propio Grefg. "Tened en cuenta que no ingresé nada, los sistemas de reconocimiento facial del Aeropuerto de China ayudarán a verificar el estado del vuelo y encontrar el camino a su puerta", comentó en su momento Brennan.