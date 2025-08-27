Planean hacer turismo durante su escala en Pekín y todo se convierte en una absoluta odisea

La usuaria de TikTok Adriana (@adrivleon) ha subido un vídeo a su cuenta de la red social contando todo lo que le ha pasado al hacer una escala en Pekin, donde tenía planeado poder pasar un día de turismo junto a su hermano.

"La que se suponía que iba a ser una escala fantástica en Pekín en la que íbamos a ver la Gran Muralla China y la Ciudad Prohibida se ha convertido en una auténtica odisea", ha comenzado asegurando la usuaria.

"Empezaba nuestro vuelo 11 horas desde Madrid, en el que pasamos bastante frío, pero por fin llegamos a tierras pequinesas. Ya habíamos salido del avión camino a inmigración cuando mi hermano dice las palabras mágicas: 'Me he dejado el pasaporte dentro del avión'", ha confesado Adriana.

"Y aquí empieza el cine. Después de más de media hora intentando convencer a muchas personas para que nos dejaran volver al avión, nos encienden las luces y por fin encontramos el pasaporte", ha relatado la tiktoker.

"La felicidad no nos dura demasiado porque nos dicen que el gobierno chino ha cerrado todas las atracciones turísticas por lluvias muy fuertes", ha proseguido la usuaria de la red social.

"Así que después de estar literalmente una hora para comprar los billetes del metro, nos dirigimos al centro, que nos costarían siete euros ida y vuelta al aeropuerto", ha señalado la española.

"Descubrimos, efectivamente, que llovía bastante; nos calamos con chubasquero incluido; vimos algún que otro mercado; y lo que más nos gustó fue este coche de policía que alimentaba un montón de palomas y los alrededores de la Ciudad Prohibida", ha manifestado la viajera.

"Acabamos agotados y un poco tristes, pero viajar es lo que tiene. No siempre se gana, pero siempre se aprende", ha concluido la usuaria, apostando por tomarse la experiencia con filosofía.