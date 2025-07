Emigró a Irlanda hace 25 años, cuenta lo que les hacían allí a los españoles y deja un mensaje para grabar a fuego

La tensión en Torre Pacheco ha puesto la cuestión migratoria y los problemas de convivencia de nuevo en el centro del debate público y, ahí, está ganando mucha relevancia el testimonio de un español que emigró a Irlanda hace 25 años.

"Desde que llegué hubo gente que me trató muy bien, pero también encontré gente que no quería españoles allí. Nos llamaban africanos de Europa", relata en X el usuario @VcfEncuestas.

"Me decían a la cara que no contrataban españoles. Que éramos unos ladrones, mentirosos y delincuentes. Lo decían a la cara sabiendo que te quedabas en la calle", recuerda a la vez que subraya: "En algunos pubs nos señalaban o no nos servían...".

"Una tarde, yendo a casa de unos amigos unos chavales aparecieron y empezaron a tirarnos piedras llamándonos 'cocker spaniel', insultándonos y amenazándonos".

El usuario pone de relieve que el problema no era sólo en Irlanda, ya que también estuvo en Inglaterra y la situación era peor: "Los desprecios eran más frecuentes. Creo que ahora ya no ocurre, pero durante muchos años había un día en Bristol en el que ingleses de nuestra edad salían a buscar españoles para darles una paliza y echarlos de allí".

Subraya, en cualquier caso, que no todos los irlandeses e ingleses eran así, ya que la mayoría era "gente muy amable y muy atenta": "Los que podían, nos ayudaban. Incluso el encargado que nos tuvo que echar nos hizo una carta de recomendación. Sabía que había sido injusto. Siempre era injusto".

Dice que la mayoría de los españoles "sólo quería trabajar, estudiar, conocer otra cultura, aprender otro idioma", pero admite que "también estaban los que se aprovechaban", "robaban, se metían en líos y engañaban a todo el mundo" porque "según ellos, se lo habían ganado soportando lo que soportaron".

"No era justo para los demás. Para ellos era una tontería, pero para los demás era un problema contra el que teníamos que lidiar muy a menudo. Para algunos irlandeses e ingleses, todos éramos iguales", se lamenta.

El usuario señala que "con el tiempo lo analizas todo" y que "tu perspectiva cambia cuando vives algo así": "Te das cuenta cómo este odio al extranjero se repite. Odio al español, odio al latino, al árabe, al moro, al cristianismo, al islam, al judío, al gitano, al palestino, al rojo... Es fácil buscar enemigo".

"Tú no vas a otro país a robar. Vas a vivir. Y te importa lo que le importa a la mayoría de la gente. Tener una familia, estabilidad, tal vez tener una familia. Con cierta edad te das cuenta de que te preocupa más que tus hijos puedan tener salud, buena educación y la oportunidad", reitera.

El usuario incide en que "el que roba o viola en otro país no lo hace por ser extranjero", sino "porque es un ladrón o un violador": "Y lo es exactamente igual en su país de procedencia. A veces, es más fácil buscar el problema fuera para no señalar lo que está ocurriendo dentro".

"Pensamos que el país sólo es como nosotros lo vemos. Y si no lo es, ya haremos que lo sea si sacamos de aquí a quien no lo merece. Y hoy son los magrebíes, mañana serán los sudamericanos, pasado los homosexuales, después los comunistas, los socialistas, los ateos... ¿Y al final? Al final también sobrarás tú. Porque todo esto es más sencillo. Esto no consiste en echar moros, gays, rojos... Esto consiste en echar a los que no son como ellos", advierte.