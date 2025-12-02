En el aeropuerto de Miami los niños dibujan "cosas bonitas que han visto por el mundo" y ojo a lo que sale de España

El periodista de ABC David Alandete, corresponsal del medio en Estados Unidos, ha compartido una curiosa iniciativa que tiene lugar en el aeropuerto de Miami y que ha llamado mucho la atención en España.

Según ha mostrado en varias fotos, en dicho aeropuerto hay una exposición para niños donde han dibujado paisajes o lugares de otros países del mundo y una niña que ha estado en España ha dibujado la cruz del Valle de los caídos.

"En el aeropuerto de Miami hay una exposición y se le ha pedido a niños americanos que dibujen cosas bonitas que han visto por el mundo. Atentos a la primera niña del condado de Dade", ha escrito el periodista.

En la primera imagen se puede ver un dibujo hecho a lápiz del Valle de los caídos, monumento franquista que ahora está en revisión por parte del Gobierno de España con varios proyectos de resignificación.

Hay otros dibujos, uno de ellos de Miami y otro de otra ciudad vista desde una ventana atravesada por unas cortinas, como si fuese la vista de un skyline desde una casa o un hotel.

El nuevo valle de los caídos

Ya hay propuesta ganadora para la resignificación del Valle de los caídos, que pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros. El lugar se convertirá en un lugar de diálogo y pluralidad bajo el lema 'La base y la cruz', una obra que ha sido seleccionada por su "valentía" a la hora de enfrentarse a la monumentalidad del conjunto existente.

"Es un proyecto que con bastante valentía se enfrenta a la monumentalidad del conjunto existente. Propone una nueva visión de este conjunto monumental donde se definen los límites, donde se da más protagonismo a la naturaleza, hacia la arquitectura y donde se rompe la axialidad que tanto había caracterizado este monumento para producir una gran sombra, una gran grieta que facilita el encuentro, que invita al diálogo y que invita a una visión más plural, más democrática, donde se incluyan muchas perspectivas", dijo el pasado mes de noviembre el secretario general de Agenda Urbana, Iñaqui Carnicero.