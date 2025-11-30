Clara, una española que vive en EEUU, cuenta una aterradora escena en un café de Nueva York: "Fue super traumatizante"

Irte a vivir fuera de tu país nunca te deja indiferente. Ya sea por decisión popia o porque no te queda otra opción para intentar tener una vida mejor, lo cierto es que emigrar siempre es una experiencia que te cambia la vida.

Y esto todavía es algo más marcado si no solo te vas a vivir fuera de tu país, sino que te vas a vivir fuera de tu continente, donde las dinámicas sociales suelen ser muy distintas a las que sueles vivir en tu lugar de origen.

Este ha sido el caso de Clau (@claraesco), una chica española que ha estado viviendo en Estados Unidos, concretamente en Nueva York, y que ha contado una impactante experiencia que la ha dejado con un recuerdo que no olvidará nunca.

"He tenido una experincia un poco traumatizante", ha comenzado relatando la española al inicio del vídeo publicado por la cuenta de TikTok de @clairequinn___, el cual ha superado ya las 475.000 visualizaciones y los 37.000 'me gustas'.

"Cuando vivía en Nueva York quedé con mi jefa en un coffee shop, estábamos en la terraza teinendo una conversación súper intensa", ha relatado la usuaria, quien todavía no da crédito a lo que ha vivido.

"De repente oímos un ruido, miramos, seguimos hablando y de repente otro riudo. Miramos y de repente oímos...", ha explicado la entrevistada, haciendo el sonido de disparos.

"La gente corre, grita, llora... y digo: son disparos. Cogemos nuestras cosas, nos metemos dentro del coffee shop a cuatro patas detrás del counter y estábamos en un espacio enano 16 personas abrazándonos con la dependienta", ha comentado la usuaria.

"Mi jefa tuvo el reflejo de llamar a 112. Yo me estaba despidiendo de mi familia y diciendo: 'Mis peluches que se los quede mi hermana'", ha recordado la española, quien no va a poder olvidar nunca esa situación.

"Al final pues llegó la policía y tal y fue de coña porque entra un tío y dice: 'Hi, capuchino please'. Y pues donde está ese señor, un tío en el suelo desangrándose", ha recordado soprendida Clara.

"Y digo este buen hombre con su capuchino, haya entrado por la derecha o por la izquierda ha visto la escena... Y luego nos enteramos en las noticias de que el tirador se fue corriendo, bloquearon el metro en Nueva York, no sé qué...", ha explicado la usuaria.

"Resulta que era un tío que se peleó con su jefe y le quiso matar y le disparó siete veces. No le mató. Sigue vivo. Fue bastante traumatizante ver la sangre. La policía desde el tiroteo es que era Upper West Side. O sea, era un súper buen barrio. Era como en plan pleno Barrio de Salamanca", ha concluido la española.