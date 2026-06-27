Cierre de filas, unidad y defensa contra la corrupción: Sánchez pide a la Justicia que sea "justa" y hace caso omiso a las críticas de Page

Menos tensión que en el controvertido Comité Federal del PSOE de 2025, pero un nuevo cónclave entre dirigentes socialistas que se vive con bastante revuelo. Hasta Ferraz han llegado este sábado los líderes del PSOE en un momento complicado tras la condena de José Luis Ábalos.

Después de la imputación del exlíder del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, el encuentro entre socialistas no partía en su mejor momento. Las previsiones no han fallado: Sánchez ha roto una lanza a favor de los socialistas, se ha mostrado optimista de cara a 2027 y, por su parte, líderes como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han reclamado un adelanto electoral previo a los comicios autonómicos. Una petición en la que se ha quedado solo, sin el respaldo del resto de barones del partido.

Sobre las 10:00 horas, desde distintos puntos del país, han comenzado a llegar rostros conocidos del PSOE al número 68 y 70 de la calle Ferraz. Algunos de ellos como el presidente de la Generalitat Cataluña, Salvador Illa, que no ha dudado en explicar que "se ha actuado con una contundencia suficiente, ejemplar" contra la corrupción y ha defendido que "toca avanzar, avanzar y avanzar". "Esperanza, esperanza y esperanza, y nada de miedos", ha añadido a su entrada al Comité Federal del PSOE.

"El peor momento de la historia reciente del PSOE"

Uno de los grandes protagonistas, minutos antes de que arrancara el cónclave socialista, ha sido García-Page. Nada más llegar, no ha dudado en hacer declaraciones a las puertas de la sede del PSOE, criticando que se trate del primer Comité Federal "después de un año".

"Como quizás hay quién piense que no ha pasado nada en el último año... Pero hace un año tuve ocasión de decir, que desde mi punto de vista, que si lo hemos hecho todo bien, no había que tener ningún miedo a convocar a la opinión pública. Hay que confiar a que confíen. Lo que detecto es lo contrario. Mucho miedo a darle la palabra a la ciudadanía", ha recriminado Page.

El presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado que, a día de hoy, "todo se ha complicado mucho más". "Es el punto más grave y el peor momento de la historia reciente del PSOE", ha señalado.

"No es que fuera bien ante el aluvión de casos de corrupción. Ya había muchas líneas rojas pisoteadas. España entera se pregunta solamente cuándo. Tenemos que anteponer los intereses del país a los propios. Y, desde luego, los del PSOE de mañana a los de cualquier dirigente", ha razonado.

Page ha aprovechado el momento para reiterar que el PSOE "está por encima de cualquier dirigente" y ha mostrado su deseo en que den "una cierta tranquilidad de que mi partido no va a ser imputado como organización, porque sería terrorífico". "Espero poder salir con la garantía de que el PSOE está limpio. Muchos nos han traicionado. Y con ellos, tenemos que marcar una frontera insoslayable. El único muro que merece la pena es contra la corrupción. Espero que haya autocrítica y espero, sobre todo, que haya claridad y respuestas", ha sentenciado.

Cierre de filas con Sánchez

Pese a la postura contraria del líder manchego, desde el PSOE, los principales barones socialistas han cerrado filas con Sánchez. Y él, durante su turno de intervención, el inicial en el Comité Federal del PSOE no ha dudado en destacar tres puntos importantes de la actualidad.

El primero, el que tiene que ver con la condena a José Luis Ábalos por el caso mascarillas, poniendo en valor la hoja de ruta contra la corrupción que aprobó el mismo Comité hace un año.

Sánchez también ha aprovechado para salir en defensa del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. "Me consta, porque hablo con él de manera regular, que dará todas las explicaciones precisas. Pero, desde aquí, pedimos que prevalezca la presunción de inocencia porque es lo mínimo aceptable en un Estado de derecho", ha explicado.

Defiende a Begoña Gómez y a su hermano

Pero el líder del Ejecutivo y secretario general de los socialistas también ha salido en defensa de su mujer, Begoña Gómez, y de su hermano, David Sánchez. Ha hablado de que ambos están defendiendo su inocencia ante los tribunales. Pero él no ha dudado en destacar lo que ha sucedido en ambos casos, enumerando una reflexión en cinco puntos:

"Según la propia UCO, la plaza por la que está siendo juzgado mi hermano. Fue creada el 10 de octubre de 2016 y convocada el 16 de mayo de 2017. Yo no ejercía ninguna responsabilidad ni orgánica ni institucional".

"A mi hermano se le empezó a investigar porque una asociación ultraderechista le acusó de tener un millón y medio en acciones y de defraudar impuestos en Portugal. Y ambas acusaciones se han desvelado totalmente falsas".

"Mi mujer, empezó a trabajar en la Complutense de Madrid en el año 2012. Es decir, dos años antes de ser elegido secretario de organización del PSOE".

"La cuarta es que la cantidad total que mi mujer ha ingresado por dirigir una cátedra extraordinaria y por desarrollar un software asciende a cero euros".

"Y la quinta es que la instrucción contra mi mujer no ha estado exenta de polémicas. Se ha hecho contra el criterio de la Fiscalía. En la de mi mujer, ha sido objeto de 15 revocaciones totales o parciales y de reiteradas quejas ante el CGPJ. Que ha culminado con unas medidas cautelares más que desproporcionadas".

Tras contar esos cinco puntos en el Comité Federal del PSOE, Sánchez ha destacado que estos dos casos, "como en todos los casos que afectan a los socialistas", lo único que piden a la Justicia es que "sea justa".