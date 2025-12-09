Uno de los diarios más importantes de Francia mira con preocupación lo que está pasando en Madrid: en Sol no gustará

Montaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y extractos del artículo de Le Monde, traducidas al español.

El diario francés Le Monde, fundado en 1944 a petición del General Charles de Gaulle tras la liberación de París a manos de los nazis y actualmente uno de los periódicos referencia del país, ha hablado abierta y detalladamente sobre lo que está pasando en la Comunidad de Madrid a unos niveles preocupantes.

En un artículo publicado en el citado periódico por su corresponsal en Madrid, Isabelle Pequer, dan voz al local Café Central, al que llaman el "epicentro del jazz madrileño", que cerrará sus puestas a principios del año 2026 al ser víctimas "de la especulación inmobiliaria que se ha convertido en el ruido de fondo de la capital española".

A pesar de los esfuerzos de los propietarios, no hubo manera de poder mantener el local por las dificultades económicas y los altos precios. En el texto destacan que "es una señal más de que Madrid se está transformando, impulsada por la ambición de consolidarse como una ciudad global".

Lamentan el tipo de ciudad que quiere llegar a ser en detrimento de las demás ciudades españolas, pues debido a los altos costes económicos, el local, que llevaba en el número 10 de la Plaza de Ángel desde 1982, tal y como informa la periodista, se va a tener que desplazar.

El barrio pierde "sus lugares emblemáticos"

Este cambio radical se debe a que los propietarios herederos quieren transformar el espacio del local en un "restaurante de comida rápida", tal y como le han explicado al citado diario los socios de Café Central.

De esta misma forma, destacan que la ciudad "está perdiendo sus lugares emblemáticos", como el Hotel Reina Victoria, que cerró el pasado mes de septiembre: "El edificio permanece vacío, como suspendido en el tiempo". Por otro lado, no se olvidan de que en la Plaza Santa Ana ha perdido sus árboles "que daban sombra a sus terrazas", arrancadas en 2023 para "permitir la ampliación de un aparcamiento subterráneo".

Preocupación por la transformación de la capital

El apoyo de los clientes a Café Central supone, según la articulista, una movilización que refleja "una preocupación más amplia por la rápida transformación de la capital", motivado por una ciudad "en pleno auge" por los nuevos residentes y visitantes que "acuden en masa".

"El coste de vida sigue subiendo: se prevé (según Cáritas) que los precios de la vivienda aumenten otro 12% para 2025", informan.