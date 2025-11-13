Alcaraz responde de una forma muy argumentada a los que le llaman fiestero

El tenista Carlos Alcaraz se encuentra inmerso en la pelea por su primera Copa de Maestros, que se está disputando estos días en Turín y que para no perder la costumbre de estas últimas temporadas vuelve a tener al español junto a Jannik Sinner como los grandes candidatos al título.

El murciano, que aspira a convertirse en el tercer español en ganar este torneo tras los triunfos de Manuel Orantes en 1976 y Álex Corretja en 1998, ha concedido una extensa entrevista al diario ABC en la que, entre otras cosas, ha respondido a cómo afronta cuando le dicen que es un fiestero.

"Durante un tiempo se asoció con que a usted le gustaba mucho salir de fiesta. ¿Cree que no se entendió bien?", ha sido preguntado Alcaraz, que no ha tenido problemas en contestar y explicar cómo lo ve él.

"No, a mí me gusta. Soy una persona de 22 años a la que le gusta divertirse, pasarlo bien. Hay muchas opiniones, hay mucha gente que quizás no piensen del todo bien, y piensen que salgo muchas más veces de las que tocan, que soy un fiestero, que no trabajo. En vez de pensar en compaginar las dos cosas, que sí que se puede", ha comenzado diciendo el de El Palmar.

Alcaraz ha añadido que, en su opinión, "si todo se realiza de la manera adecuada también tienes tu tiempo de diversión, con tus amigos, salir por la noche, pero luego ser un profesional de pies a cabeza, priorizar el trabajo siempre e intentar ser mejor".

"Yo creo que eso es lo que yo hago, pero a lo mejor hay gente que o piensa solamente una, o piensa solamente la otra y quizás no ponen las dos en conjunto", ha rematado el tenista.

Con paso firme hacia la final

Alcaraz de momento no ha podido comenzar mejor el torneo y ya ha ganado por la vía rápida primero al australiano Álex de Miñaur en dos por 7-6 y 6-2 y después, en un encuentro más trabajado, al estadounidense Taylor Fritz remontando ese primer set en contra y venciendo 6-7, 7-5 y 6-3.

Este jueves el murciano se juega el pase a semifinales ante el italiano Lorenzo Musetti. De ganar, avanzaría como líder de grupo Jimmy Connors y se garantizaría acabar como número uno final del año. En caso de perder y solo conseguir un set, también tendría muy garantizado el pase, mientras que de caer en dos sets podría ver peligrar su clasificación dependiendo de lo que ocurra en el De Miñaur-Fritz.