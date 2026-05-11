En PP y Vox va a doler lo que dice Julia Otero de la crisis del hantavirus, sobre todo por una frase

La periodista Julia Otero ha dejado este sábado un contundente editorial dirigido a aquellos que embarran, asustan y alarman, también en esta crisis del hantavirus que le ha tocado solventar a España.

Este fin de semana ha llegado a Tenerife el barco MV Hondius donde viajan 152 personas y donde hay un brote de hantavirus que ha dejado ya tres fallecidos. Tras 40 días de travesía, el navío ha empezado su evacuación en un plan que ha obligado a coordinar protocolos entre 23 países distintos para llevar a los pasajeros a sus países de residencia.

Como siempre que ocurre una catástrofe en España, la oposición ha cargado contra el Gobierno, al que acusa de generar el caos. Este sábado, Otero ha dedicado unas palabras a todo lo ocurrido con esta crisis.

Otero y el ejemplo de Europa

La periodista ha recordado que en 1950, "cuando aún España vivía en la oscuridad del franquismo", el francés Robert Schuman puso los cimientos de lo que hoy es la Unión Europea.

"Dio ese día un discurso histórico y puso una primera piedra para superar los 60 millones de muertos. Fue el germen y la semilla de la Unión Europea. ¿Podrían vivir y convivir en paz países que se habían bombardeado, masacrado y destruido entre sí? La respuesta es un sí rotundo 76 años después", ha explicado, en referencia a las dos guerras mundiales que vivió Europa en un corto periodo de tiempo.

Para Otero, el estilo de vida europeo permite "que los sistemas sanitarios del continente sean los mejores del mundo" y es fundamental para que España sea el país elegido para acoger un barco "donde han muerto tres personas por un bicho que se llama hantavirus".

"El primer puerto del primer mundo para esas personas que viajan a bordo, es un puerto español, es en Canarias" Julia Otero

"El primer puerto del primer mundo para esas personas que viajan a bordo, es un puerto español, es en Canarias. Y sonroja y encabrona a partes iguales que también esto se use políticamente para erosionar al Gobierno", ha señalado Otero en su editorial.

Ha terminado diciendo que esto ha sido un imperativo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) pero sobre todo es "imperativo moral": "Hay 14 españoles a bordo de ese barco, ¿dónde está aquí la prioridad nacional? Los que alarman, asustan, embarran y generan ansiedad social en esta situación son irresponsables, mezquinos y, sobre todo, poco patriotas".

Hay que recordar que la llamada "prioridad nacional" fue una imposición de Vox al PP para formar gobierno en Extremadura y viene a decir que los españoles tienen preferencia con respecto a los que vengan de fuera.