Con los ojos puestos no sólo el MV Hondius: qué se sabe de los casos sospechosos de hantavirus en España

El brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius ha encendido las alarmas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que hay, al menos, ocho casos, tres de ellos fallecidos. Las autoridades sanitarias internacionales trabajan sin descanso para hacer un seguimiento a la lista de contactos que han estado cerca de las personas contagiadas.

Es por ello que decenas de personas de todo el mundo están bajo vigilancia tras haber estado en contacto con el pasaje de la embarcación. El buque, que llegará a Tenerife en la madrugada de este domingo, cuenta con unas 150 personas a bordo, 14 de ellas españolas.

El Ministerio de Sanidad detalló este viernes el operativo, con el fondeo del MV Hondius, el traslado en zodiaks de los pasajeros y el desplazamiento en vehículos especializados por tierra hasta el aeropuerto de Tenerife Sur. Desde allí, los 14 españoles serán trasladados en avión militar para ser examinados en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Por su parte, el resto de pasajeros serán repatriados a sus países de origen.

Los españoles que lleguen al hospital madrileño, cumplirán con una cuarentena de 42 días "en caso de que no presenten ningún tipo de síntomas", tal y como ha confirmado el delegado de Prevención en este centro, José García.

Una operación compleja, pero segura

La directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha asegurado este sábado que este domingo desembarcarán 31 pasajeros en Tenerife. "Se trata de hacer una operación sanitaria, pero también logística, eficaz y segura, que permita articular esa salida del barco y el traslado a través del zodiak. Ese trayecto en autobús hasta la pista del aeropuerto, dónde se van a montar en los aviones que les van a llevar a sus destinos", ha contado en declaraciones al 24 Horas.

Sobre la coordinación, Virginia Barcones ha destacado "estamos hablando de 23 nacionalidades y esa conjunción de la parte sanitaria y la parte logística". La directora de Protección Civil ha confirmado que están acabando de concretar "esos planes de vuelo" para todos los pasajeros.

"Luxemburgo había ofrecido un avión para llevar a las dos personas de Irlanda e Irlanda nos acaba de confirmar que va a poner un medio propio para realizar este desplazamiento. No tenemos un problema de que nos falten aviones, lo que estamos es organizando con la voluntad de los estados soberanos, repatriar con medios propios, y todos aquellos que no estén, esos planes alternativos los va a poner la Comisión Europea, como Países Bajos", ha contado.

Virginia Barcones también ha reiterado sus mensajes de "absoluta tranquilidad" a los ciudadanos de Tenerife. "No va a haber ningún tipo de posibilidad de contacto con las personas que van a ser evacuadas. Todas las zonas por las que van a transitar, van a estar absolutamente aisladas", ha justificado.

"No va a salir nadie del barco que su avión no esté preparado para salir. Zonas aisladas, perimetradas. No hay ninguna posibilidad de contacto. Los operativos que van a participar van a llevar todas las medidas de seguridad, acordadas con la OMS, la Comisión Europea y el Gobierno de España. Una vez que los pasajeros bajen, se va a repostar el barco y se va a ir para Países Bajos", ha razonado.

Con los ojos más allá del MV Hondius

Aunque el punto de mira está en el crucero MV Hondius y el fondeo en el puerto de Granadilla, situado al sur de Tenerife, hay varios casos sospechosos en España que están haciendo o van a iniciar una cuarentena para aumentar la vigilancia.

Dos mujeres están siendo vigiladas por contacto con una de las víctimas por hantavirus. Una de ellas ingresó en un hospital de la provincia de Alicante en la tarde de este viernes. La Conselleria de Sanidad ha movilizado los recursos necesarios para salvaguardar la seguridad y vigilancia epidemiológica tanto de la población, como de los profesionales sanitarios, tal como ha indicado la Administración autonómica en un comunicado.

La mujer presenta una sintomatología respiratoria leve, relacionada con tos. En estos momentos, se encuentra en una habitación de aislamiento con presión negativa, y su traslado ha sido realizado siguiendo el protocolo que ha aprobado este viernes el Ministerio de Sanidad.

Pese a su situación sintomatológica, se le ha practicado una PCR. La Conselleria de Sanidad remitió anoche al Centro Nacional de Microbiología la muestra tomada y los resultados estarán disponibles entre 24 y 48 horas después.

La ciudadana catalana identificada como contacto de una de las fallecidas por hantavirus se trasladará este sábado al Hospital Clínic, donde se mantendrá en observación en una habitación de aislamiento, aunque esta persona es "asintomática". Se trata de una mujer que viajó en el mismo avión que la ciudadana neerlandesa fallecida por hantavirus.

Toni Castells, director asistencial del Hospital Clínic de Barcelona, ha ofrecido este sábado declaraciones ante los medios de comunicación y ha detallado el proceso de cuarentena al que se someterá a la paciente.

“Vamos a acoger a una persona que ha sido contacto de una persona que falleció por hantavirus. Es una persona que es asintomática. Viene al hospital, simplemente, para una labor de vigilancia", ha detallado.

Toni Castells ha detallado que la paciente estará "en una habitación de aislamiento, individual, simplemente, para vigilarla". "Se le harán las pruebas pertinentes, entre ellas, una PCR", ha contado.

El protocolo fijado

El doctor asistencial del Hospital Clínic ha asegurado que tendrán el resultado "en las próximas 24 horas". "Si el resultado es negativo, la persona permanecerá en el hospital durante el período de cuarentena", ha confirmado.

Precisamente, es el mismo protocolo fijado por el Ministerio de Sanidad para el aislamiento de estas personas y que se repetirá con los 14 pasajeros españoles que siguen a bordo del crucero MV Hondius.

Si la PCR resulta negativa se repite a las 24 horas de confirmar el resultado de la muestra. En caso de que la segunda PCR sea también negativa, la paciente se consideraría contacto en cuarentena y sería trasladada al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. En el caso de la mujer de Alicante, si la PCR resultara positiva, sería evacuada a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Hospital La Fe de Valencia.

Por lo que no sólo estamos pendientes de los pasajeros que desembarcarán del crucero este domingo y serán puestos en cuarentena, 14 de ellos españoles que viajarán al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Sino también en los dos casos sospechosos por contacto con una de las víctimas que están siendo analizados y vigilados.