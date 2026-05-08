Cómo será la evacuación de riesgo del crucero Hondius en cuatro pasos: de falúas y 'guaguas burbuja' a una cuarentena de 42 días

La evacuación de los pasajeros del crucero 'MV Hondius', afectados por el brote de hantavirus—que se espera que se produzca en la madrugada del domingo—, dependerá de las condiciones del mar, así como de que haya la suficiente cantidad de aviones especializados disponibles. De lo contrario, según ha advertido el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, la embarcación continuará hacia Países Bajos.

La "única oportunidad" que habrá para realizar esta operación será a partir de las doce de este domingo, pues debido a las previsiones de las condiciones del mar no habrá margen para realizarlo otro día. En el supuesto de que no se consiga realizar la operación en dicha franja, el buque continuará su recorrido hasta su país de origen (dónde tiene previsto ir a llevar a la tripulación y al cadáver del tercer confirmado por el brote).

"La condición indispensable pasa por que todos los países, y si no, el Estado, en su defecto, garanticen que los aviones de evacuación estén en tierra en la noche del sábado o a primera hora del domingo. Todo deberá producirse en un único movimiento", ha asegurado Cabello.

Los operativos de evacuación incluyen desde falúas— un tipo de embarcación ligera y estrecha— hasta 'guaguas burbuja', pasando por la cuarentena de hasta 42 días y sin visitas que tendrán que realizar al menos catorce españoles en el hospital militar Gómez Ulla. El objetivo principal de este minucioso plan es, según han defendido las autoridades, evitar el contacto con la población local, en línea con sus exigencias.

Un fondeo que se realizará en el menor tiempo posible

Todo comenzará, si el estado del mar y los medios técnicos lo permiten, en la madrugada del domingo. A esa hora el crucero debería encontrarse ya en aguas canarias, en el exterior del puerto de Granadilla— el cual se eligió debido a que "hay menos tránsito de personas"—, a dónde llegarán posteriormente a través de falúas.

El fondeo— que no debe confundirse con el atraco— se realizará a menos que las autoridades competentes consideren que "es imposible", según ha confirmado este mismo viernes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. "Se va a hacer, salvo que las autoridades marítimas del lugar digan que es imposible", ha recalcado. Es decir, el barco solo fondeará, sin tocar tierra canaria, cuando se confirme que la evacuación puede iniciarse.

Este movimiento se realizará "dentro del dique, sin atraque" debido a la mala previsión meteorológica. Desde allí, y después de ser recogidos en falúas, los 87 pasajeros afectados empezarán su travesía de vuelta a sus países de origen, poniendo inicio al fin de su incertidumbre.

Traslado de pasajeros en falúas, guaguas burbujas y sin pasar por controles ordinarios de pasaporte

Después de que el crucero consiga fondear, los pasajeros serán llevados en falúas hasta el puerto tinerfeño. Lo harán acompañados de las autoridades pertinentes, siguiendo los protocolos necesarios y después de que sean evaluados de forma minuciosa antes de su traslado, con el objetivo de tomar las consideraciones necesarias.

El objetivo de realizar este operativo en el menor tiempo posible y en menos pasos es reducir el posible riesgo de contacto con la población local. Además, todos los profesionales que participen en la evacuación se someterán a un protocolo específico. Desde los conductores de las guaguas hasta los agentes policiales que participen, pasando por el personal sanitario.

Esta operación de desembarco se producirá en torno a las doce de la mañana del domingo y hasta que cambien las condiciones del mar a partir del lunes. En el caso de que no se pueda realizar durante este periodo de tiempo el barco deberá "continuar su camino".

Después de ser trasladados en falúas hasta el puerto español, el barco continuará su ruta prevista sin los pasajeros y con la tripulación— compuesta por unas 60 personas— y con el cadáver del tercer fallecido en su interior hasta llegar a su país de origen.

Mientras tanto, los viajeros— cuyo estado se revisará antes de su viaje— seguirán su trayecto en guaguas burbujas encapsuladas que les llevarán de forma directa y en una media hora hasta la pista de despegue del aeropuerto, sin pasar por los controles ordinarios de pasaporte.

Allí, según las previsiones, le estarán esperando los aviones de evacuación— los cuales deberían llegar a la isla entre la noche del sábado y la mañana del domingo— que se encargarán de su traslado.

Según ha anunciado el portavoz del Gobierno, ya hay confirmados cuatro aviones. Uno de Países Bajos, otro de Gran Bretaña, otro de Estados Unidos y uno de España. "Ni siquiera se van a detener en el control de pasaportes. El control se realizaría en el propio puerto; de ahí, guagua encapsulada, escolta, entrada al aeropuerto, pista, avión y despegue", ha explicado Cabello.

El personal sanitario espera a los evacuados del MV Hondius en Praia, Cabo Verde, el 6 de mayo de 2026. Anadolu via Getty Images

Pendientes de las condiciones del mar y de la llegada de aviones

Uno de los aspectos que han marcado este operativo han sido las condiciones del mar, lo que ha obligado a reducir el margen de actuación en un intervalo de entre este domingo y el lunes, pues las condiciones no volverán a ser favorables hasta finales de mayo. En el supuesto de que no se consiga realizar el desembarco durante este periodo el buque se verá obligado a poner rumbo al punto de origen.

Además del estado del mar, tal y como se ha mencionado anteriormente, otra de las piezas que no puede fallar en este engranaje es la llegada de los aviones, los cuales deben estar con anterioridad al traslado de los afectados. Cabello ha comparado este proceso con un dominó: "Una pieza depende de la siguiente y no puede fallar nada".

Regreso al país de origen y cuarentenas de hasta 42 días

Cuando los pasajeros sean evacuados del barco se procederá a su desinfección y a su repostaje, y posteriormente la embarcación zarpará hasta Países Bajos. Los viajeros— que suman más de veinte nacionalidades diferentes— serán organizados en grupos según las necesidades.

Uno de los vuelos agrupará a los nacionales europeos— pertenecientes a nueve países— y otras nacionalidades extracomunitarias con acuerdos vigentes con la Unión Europea (UE). En total, unas 12 nacionalidades podrían ir en este avión. En caso de que sea necesario y de que se necesite se podría activar un recurso de Protección Civil Europeo, junto con la posibilidad de que el propio armador del barco se responsabilice de otro de los vuelos.

Los españoles afectados— un total de catorce— serán trasladados hasta el hospital militar Gómez Ulla, en Carabanchel, Madrid— que ya se ha comprometido a reforzar la plantilla para el operativo— donde seguirán "un circuito cerrado" con personal "exclusivo". Allí, se espera que los afectados permanezcan en cuarentena 42 días y sin visitas, siempre y cuando "no presenten ningún tipo de síntoma", aunque podrían pasar menos tiempo "si no hay posibilidad de contagio".

Según ha informado el delegado de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) del Hospital Gómez Ulla, el centro seguirá "todos los protocolos de aislamiento, tanto de contacto como respiratorios, por parte del personal para tratamiento de estas personas".

Todavía no se sabe cómo se trasladará exactamente a los españoles hasta el centro hospitalario, aunque según han explicado "entrarán por una parte externa al hospital, subirán por un ascensor cerrado y todo el camino se desinfectará y se volverá a limpiar según establecen los protocolos de seguridad".

El objetivo es, al igual que ocurre con el resto del operativo, evitar el contacto "con los trabajadores que no sean necesarios, mucho menos con cualquier otro tipo de paciente o familiar".

Los catorce españoles afectados se someterán a una PCR a su llegada, así como a otra a los 7 días. Aquellos que sean asintomáticos serán ingresados en una planta aislada y de acceso limitado, mientras que los que sean positivos o tengan síntomas serán trasladados a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel de la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN).

El Hospital Gómez Ulla se compromete a reforzar su plantilla



En total, el refuerzo de plantilla que hará el hospital será de unos 60 y 90 trabajadores de diferentes categorías. Todos ellos cualificados y preparados. La intención es que los nuevos trabajadores se encarguen de los huecos de otras plantas, mientras que los que ya trabajaban allí irán a las plantas donde estarán estos pacientes.

Desde el hospital han rogado "tranquilidad" y han querido calmar a la población asegurando que el centro es "puntero" en situaciones de emergencia como esta, como ocurrió durante la cuarentena del Covid-19.

En la misma línea se ha posicionado la Organización Médica Colegial de España (OMC), que ha querido pedir serenidad y prudencia ante el brote, pues según creen la situación no es comparable con la vivida durante la pandemia del Coronavirus.

En total, el brote de hantavirus que ha afectado a la embarcación ha dejado ya al menos tres muertos. En España ya hay una primera persona ingresada, concretamente en el hospital de Alicante, por presentar síntomas compatibles con el virus. Se trata de una mujer de 32 años que viajó en el mismo avión que una de las fallecidas. De dar positivo, sería el primer caso confirmado en nuestro país.