En Reino Unido analizan en profundidad qué supone para España que Felipe VI nombrara marqués a Rafa Nadal

El prestigio periódico económico británico Financial Times ha dedicado un extenso artículo a lo que supone para España que Felipe VI haya otorgado sus primeros títulos nobiliarios tras el décimo aniversario de su reinado a personajes ilustres como el histórico tenista español Rafa Nadal o la cantante Luz Casal.

En la noticia, han hablado de New Club, "el club privado más exclusivo de España, donde camareros con guantes blancos sirven a los socios masculinos y a sus invitados cocina española de temporada, y donde aristócratas con chaqueta y corbata se codean".

Un club que "podría recibir la solicitud de un nuevo aristócrata". "El legendario tenista Rafael Nadal, quien se retiró el año pasado tras ganar 22 Grand Slams, ha recibido el título hereditario de Marqués de Llevant de Mallorca", ha contado el diario británico.

El Financial Times ha asegurado que el tenista de Manacor fue acompañado "por la cantante de pop-rock Luz Casal y la nadadora paralímpica Teresa Perales en la recepción de los títulos" y han recogido las palabras de Zarzuela: "Son un orgullo para España y un referente permanente de los valores que deben inspirar a nuestra sociedad".

Pero el prestigioso periódico británico se ha hecho una importante pregunta sobre qué suponen esta primera concesión de títulos nobiliarios por parte de Felipe VI. "Ha reavivado el interés por una institución que no encajaba bien en la sociedad española moderna, provocando reacciones que van desde el orgullo hasta la envidia y, en algunos sectores, el desprecio", ha contado.

"Entonces, ¿está surgiendo una nueva clase aristocrática? ¿Encontrará una cálida bienvenida entre las familias nobles cuyos títulos se remontan a siglos atrás?", ha cuestionado.

Tras recordar que las familias nobiliarias surgieron en España durante la Edad Media, han explicado que la nobleza "servía a la corona impartiendo justicia, recaudando impuestos y reclutando fuerzas armadas".

En este contexto, el periodista del Financial Times David Sharrock ha hablado con la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, marquesa de Castelldosrius y baronesa de Santa Pau. "Si llamo a un restaurante y digo: 'Por favor, una mesa para Ágatha Ruiz de la Prada', me la dan", ha revelado.

En el artículo, se han acordado del lanzamiento de lodo que hubo durante la visita de Felipe VI y la reina Letizia tras la DANA en Paiporta. "No eran los principales objetivos", ha detallado. "Las imágenes de la firmeza del rey han permanecido en la memoria pública y el respeto por Felipe ha crecido enormemente", ha razonado.

"El ascenso de Felipe es motivo de celebración para los nobles, ya que los beneficia, aunque sus vidas ya no estén ligadas a la corona", ha destacado el diario británico, antes de sentenciar que Nadal es "la personificación de lo que significa ser una figura destacada". "Su disciplina, humildad e integridad. Estos son valores que el rey Felipe querría promover como propios mediante su poder medieval de ennoblecimiento", ha zanjado.