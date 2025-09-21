Cinco motivos por los que la última medida de ayuda al alquiler para jóvenes no es (ni mucho menos) la solución

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitando, el pasado domingo, las obras de una promoción con 530 viviendas de alquiler asequible en Málaga.

Que hay una crisis de vivienda es algo que no se le escapa a nadie. Con los precios de los pisos y los alquileres disparados, en máximos desde el boom inmobiliario, la situación se está convirtiendo cada vez más en un sinvivir para gente que no puede arrendar una casa en solitario o que llega a pagar hasta 600 euros mensuales por tener una habitación propia.

Pero en esta situación, que no deja de agravarse- ni mucho menos-, el Gobierno de España ha ido anunciando medidas y medidas- que todavía no han surtido efecto- desde el inicio de la legislatura. Algunas de ellas son los avales ICO para apoyar a los jóvenes de hasta 35 años a la hora de solicitar una hipoteca, la limitación de compra de casas a extranjeros extracomunitarios o la exención fiscal del 100% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda usando el Índice de Precios de Referencia.

Con los precios disparados, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha propuesto un paso más para tratar de frenar esta escalada y que quiere incluir en el próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-29: dar una ayuda de hasta 30.000 euros para que los jóvenes de hasta 35 años lo puedan usar en programas de alquiler con opción a compra en vivienda protegida.

Ese nuevo paquete de medidas también contempla un seguro de impago de rentas y ayudas para la compra de vivienda en el medio rural. "El Gobierno va a destinar hasta tres medidas para mejorar el acceso a la vivienda de los jóvenes", aseguró Sánchez- con las manos juntas-, durante su intervención en la reunión interparlamentaria de los socialistas el Congreso.

Pero, entre tanto aplauso de los representantes del PSOE, estas nuevas iniciativas cuentan con muchas más sombras que claridad. Con los datos en la mano, hay cinco motivos que demuestran que todavía está lejos de ser una solución para la grave crisis a la que se enfrentan miles y miles de personas en España.

1. Alquiler con opción a compra, el VHS, 'dabuti' y otras cosas que casi desaparecieron

Lo que parece bastante claro es que la primera duda que surge de una ayuda para que los jóvenes lo usen en alquileres con opción a compra es cómo va a ser suficiente en un mercado con una inexistente oferta de alquileres con opción a compra en vivienda protegida.

Es como si- siendo un poco exagerados- se ofreciera en pleno 2025 una ayuda de dos euros para poder alquilar películas VHS o videojuegos en el videoclub- esos que empezaron a desaparecer a partir de los años 2000.

Según los datos de Fotocasa Research de este año, el 77% de los contratos de alquiler suelen ser de vivienda habitual en España. Los alquileres con opción a compra sólo representan el 4% del total. Por ponerlo en contexto, - según detallan- los convenios de alquiler social suponen un 5% y los arrendamientos de habitaciones también forman parte del 4%.

En los datos que recoge el Observatorio de Vivienda y Suelo (OVS) de Vivienda Social en 2024, dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, explican que "el arrendamiento con opción de compra (en viviendas protegidas), salvo en el ejercicio 2014 donde ganó algo de presencia en detrimento del alquiler sin opción, carece prácticamente de presencia en el conjunto del periodo".

Evolución del número de viviendas terminadas en España: libres y protegidas Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Aunque lo que se busca con la medida es ofrecer opciones más asequibles para los jóvenes, la oferta de alquileres de viviendas protegidas es casi nula- según dice el propio Ministerio de Vivienda- y tendría un impacto ínfimo en comparación a los precios disparados del alquiler.

2. El balón, en el tejado de las comunidades (una vez más)

Como ha pasado con la Ley de Vivienda o como sigue ocurriendo, las competencias en materia de vivienda siguen estando en manos de las comunidades autónomas. Son los gobiernos regionales los que deben desarrollar, de forma exclusiva, políticas de urbanismo, edificación y ordenación.

Pero el Ejecutivo central también puede adoptar algunas decisiones que sí están en su mano. Entre ellas, la regulación los alquileres, la gestión sobre el funcionamiento de contratos de compraventa, o los impuestos sobre la renta o el IVA. También puede desarrollar partidas presupuestarias o líneas de refuerzo para destinar fondos para algún plan estatal, como ocurre en este caso.

El propio Sánchez aseguró que triplicará el dinero que transfiere a las comunidades autónomas. "Hay una crisis de vivienda que necesita el aporte de lo público. Es un problema complejo para el que no existen atajos. La responsabilidad es compartida de todas las administraciones, pero no vamos a usar esa complejidad como excusa. Vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para resolver esta grave cuestión que afecta a muchísima gente en nuestro país", señaló durante su intervención.

Pero claro, si son las comunidades autónomas las que tienen que dar pasos adelante con esos fondos del Estado- muchas de ellas gobernadas por el Partido Popular-, puede acabar ocurriendo algo similar a lo que viene pasando desde hace unos años. Se reciben fondos, se aprueba una Ley de Vivienda, pero los precios no dejan de subir.

3. Atajar precios, lejos del mercado real

El anuncio de Sánchez desde el Congreso se produjo horas después de que- en un acto del PSOE en Málaga- anunciara que va a hacer frente a los cerca de 53.000 pisos turísticos ilegales que han detectado en el Registro Único de Arrendamientos, para intentar transformarlos en alquileres "permanentes" para los jóvenes.

Esa quizá era una línea más cercana a lo que está sucediendo en el mercado de la vivienda particular. Un rango del sector que poco tiene que ver con los de la vivienda protegida. Es ahí donde la situación es cada vez más insostenible.

Pese al intento de poner parches con medidas que tratan de facilitar la firma de alquileres para los más jóvenes, una ayuda monetaria lo único que hace es incentivar que los propietarios mantengan o- en el peor de los casos- suban los precios al verse con esa cuantía en su bolsillo. Según los datos publicados por el INE, los precios un 12,8%

Los últimos datos de esta semana del Índice Inmobiliario Fotocasa, muestran que la cosa no va ni mucho menos bien ni en los precios de las viviendas ni en los del mercado del alquiler. El precio medio en España se ha disparado un 13,1% interanual y hace que el alquiler de una casa de 80 metros cuadrados haya pasado de los 992 euros a los 1.122 euros en cuestión de un año. Un crecimiento de 130 euros más cada mes.

De hecho, los datos de Fotocasa Research también apuntan a que en un año se han duplicado los inquilinos que comparten piso con más de cuatro personas para poder independizarse. María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, explica que este aumento refleja "una realidad preocupante". "Muchos ciudadanos se ven forzados a compartir con más inquilinos de los que quisieran para poder acceder al mercado del alquiler, repartir gastos y reducir la tasa de esfuerzo salarial", destaca.

Y eso es sobre los alquileres, el Ministerio de Vivienda revelaba este mismo viernes un incremento histórico del precio de la vivienda, encareciéndose un 10,4% y alcanzando los 2.093,5 euros por metro cuadrado, el mayor importe en los últimos 17 años.

4. La venta de viviendas se dispara, pero hay letra pequeña...

Un dato que resulta llamativo dentro de la grave crisis que de vivienda que hay en España es que la firma de hipotecas no deja de subir mes a mes. En el primer semestre de 2025, las cifras se han disparado a máximos en 14 años.

Mientras los analistas tratan de esclarecer si nos encontramos o no ante una nueva burbuja inmobiliaria- al menos en los precios-, los datos que publicó hace unas semanas el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejaban un crecimiento casi inusual- al menos en más de una década- de la firma de préstamos hipotecarios.

Comparando cifras, sólo en junio se firmaron 41.834 hipotecas, un 31,7% más que en junio de 2024. Pero la cifra es todavía más llamativa con lo que pasó en el primer semestre del año. En total, se han dado 243.257 créditos para la compra de viviendas, un 25% más que en los primeros seis meses de 2024.

Pero hay una letra pequeña en la compraventa de viviendas bastante trascendental en esta grave situación: una de cada tres operaciones se hizo sin necesidad de hipoteca y con un pago al contado. En concreto, según los datos del INE, el 34,5% de estas operaciones durante el primer trimestre del año se hicieron sin un préstamo hipotecario. Una cifra que no se registraba desde el año 2014.

5. No convence a casi nadie

La propuesta de la parte socialista del Gobierno no ha sonado- para nada- convincente para sus socios de Sumar. Su postura es diferente a la de la iniciativa anunciada por Pedro Sánchez y definen el conjunto de medidas como un "brindis al sol" y una "medida estética".

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha pedido una intervención en el mercado de la vivienda y avisan de que cualquier medida que no vaya en esa línea será "contraproducente".

"Está muy bien poner encima de la mesa cuestiones que tienen que ver con resolver el problema de la vivienda. Pero me atrevo a decir que creo que los brindis al sol nunca son suficientes, todo lo contrario, son contraproducentes", aseguró este lunes, minutos después del anuncio.

Precisamente, Lara Hernández habló de "medidas estéticas". "Aquí o se limitan los precios de los alquileres, interviniendo de una vez por todas el mercado de la vivienda y poniéndonos enfrente de rentistas o especuladores o no vamos a lograr acabar con el problema", señaló.

Pero no fue la única voz discrepante. Los sindicatos, UGT y CCOO, también se mostraron reticentes con la medida. En un comunicado conjunto, aseguraron que "se debe ir más allá para resolver la compleja situación de la vivienda en España". "Son por sí mismas insuficientes para abordar el verdadero problema económico y social en el que se ha convertido el acceso a la vivienda para cada vez más personas", detallaron.

Son por sí mismas insuficientes para abordar el verdadero problema económico y social en el que se ha convertido el acceso a la vivienda Sindicatos UGT y CCOO

"Hay que evitar que las ayudas contribuyan a la subida de los precios de tal forma que al final los únicos beneficiarios de la subvención sean los propietarios, como ocurre frecuentemente con el actual Bono Joven", explicaron.

El economista Julen Bollain también ha ido en la misma línea sobre un posible repunte de los precios con cualquier ayuda monetaria para facilitar el acceso a un alquiler. El experto dijo en un hilo en la red social X que pese a sonar bien "no es una buena idea". "Esta medida no baja precios ni mejora el acceso a la vivienda", detalló.

"El problema es estructural. Hay poca vivienda asequible y demasiada en manos de especuladores. Si subvencionas la demanda sin regular precios ni ampliar la oferta pública, solo inflas el negocio de rentistas, fondos e inversores", expuso.

El problema es estructural. Hay poca vivienda asequible y demasiada en manos de especuladores Julen Bollain, economista

Julen Bollain justificó que existe otro camino para poder hacer frente a la situación de la vivienda sin necesidad de regalar "dinero al rentismo". "Ampliar el parque público de vivienda. Regular los precios. Prohibir la especulación. Limitar el alquiler turístico. Mejorar salarios", propuso.

El nuevo paso adelante del Gobierno no parece como tal. Parece- por las palabras y los gestos del propio Sánchez- que hay intención de intentar frenar una crisis que no deja de ir en aumento. Mes a mes, los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) siguen recogiendo que se trata del principal problema para los españoles. Mientras el malestar va en aumento, el bolsillo sigue sufriendo y la tasa de emancipación juvenil sigue cayendo a mínimos, todas las administraciones- incluida la central- deberían dejar de lado las diferencias y tratar de buscar un fin que parece muy lejano.

