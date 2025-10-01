Pablo Motos le pregunta a Vicente Vallés si Pedro Sánchez aguantará hasta 2027: su respuesta acaba sorprendiendo

El presentador de televisión Vicente Vallés ha sido el invitado de El Hormiguero este miércoles, siendo el primero en este mes de octubre. Lo hace con motivo de la publicación de su nuevo libro, La caza del ejecutor, una novela de espionaje.

Tras repasar algunas cuestiones de política internacional, como la guerra entre Rusia y Ucrania y los próximos movimientos que podría hacer el país liderado por Vladímir Putin, el presentador del programa, Pablo Motos, le ha preguntado directamente por la política de España y si cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aguantará hasta las próximas elecciones generales de 2027.

Ha sorprendido con su primera respuesta: "Yo creo que Pedro Sánchez está en un gran momento para él". Motos ha mostrado tanta sorpresa que no ha podido evitar preguntarle: "¿en un gran momento?".

"Cuando estaba en el proceso de investidura, no sé si fue justo antes o justo después, pero en esos días, ya advirtió en una reunión del Comité Federal del Partido Socialista que estaba dispuesto a gobernar con o sin el Parlamento. Y efectivamente eso está haciendo", ha expresado Vallés.

"Cuando el Parlamento no apoya sus leyes, gobierna sin el Parlamento, cuando el Parlamento ha apoyado sus leyes, ha gobernado con el Parlamento. Hasta el punto de que hoy, día 1 de octubre, ya se tendría que haber presentado hace 24 horas los presupuestos generales del Estado y por tercer año consecutivo no se han presentado", ha razonado.

Para el periodista, es posible que se presenten, y si se presentan, es posible que se aprueben o no. "Pero ni siquiera se han presentado en tiempo y forma, que es cuando correspondía hacerlo. Y todo sigue para adelante. El hecho de que el gobierno ya haya anunciado que, aunque no haya presupuestos, seguirán gobernando, hace que sus socios, los de investidura, sean perfectamente prescindibles", ha opinado.