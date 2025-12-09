Estas son las zonas en las que más subirá el alquiler en 2026, tras la revisión de contratos

La gran revisión de los contratos de alquiler, que fueron suscritos durante los primeros compases de la desescalada de la pandemia del coronavirus, dejará un 2026 más complicado aún que lo que ha venido ocurriendo durante este 2025. Cuando llegue el 31 de diciembre de este año, se completará una cuenta final de 568.500 contratos de alquiler que cumplieron un lustro a lo largo del ejercicio y tuvieron que ser revisados.

Es decir, volver a ser renovados a un precio actualizado al del mercado o directamente extinguirse para ser retirados del mercado o para sacarlos de nuevo a un precio mucho mayor. Según un estudio del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, cuyos datos han sido publicado por El País este martes, en este 2026 serán 630.000 los contratos de alquiler que se verán enmarcados en esta situación.

Si se le pone rostro a los afectados hablamos de un número de familias que asciende a los 1,6 millones de personas afectadas, pero ¿en qué se traduce todo esto en materia pecuniaria? Desde la cartera dirigida por el ministro Pablo Bustinduy estiman alzas de 383 euros mensuales en los peores casos. A nivel anual, estamos hablando de subidas que pueden ir hasta los 4.600 euros. Con todo, una de las principales claves, es que esta subida no es homogénea en todo el territorio nacional, hay comunidades donde se experimentarán incrementos de precio mucho mayores que otros.

¿Dónde subirá más en España el precio de alquiler tras la gran revisión de contratos en 2026?: las comunidades más caras

En este sentido, y acudiendo a los datos del Panel de Hogares recopilados por Derechos Sociales y dados a conocer por el citado medio, el próximo año estará marcado por una mediana de subidas de 1.735 euros a escala nacional. Si bien faltaría conocer los datos de Euskadi y Cataluña, dos comunidades clave en lo que al mercado de alquiler tensionado se refiere, y los de Navarra, el resto de la radiografía arroja el retrato de una España costera y turística con subidas desorbitadas. Pero también la imagen de un Madrid en el mismo camino -la tensión del mercado en algunas ciudades catalanas y vascas, como Barcelona o Donostia (San Sebastián), supera a la madrileña-.

En este sentido, la comunidad que afronta mayores subidas es Baleares, donde un total de 24.456 contratos tendrán que ser revisados afrontando alzas de hasta 4.615 euros anuales. Le sigue otra joya del Mediterráneo, pues en la Comunitat Valenciana habrá 62.500 contratos que se estima subirán en 2.700 euros al año. La tercera plaza de este listado la ocupa otra tierra de gran presión turística, Canarias, con 40.000 contratos que tendrán que ser renovados. Se estima que con un incremento de hasta 2.267 euros al año.

Y, tras esa situación, se encuentra el grueso de esta problemática: la Comunidad de Madrid, que -repetimos, sin contar Cataluña, Euskadi y Navarra- aglutina el mayor número de revisiones con la friolera de 145.800. En este caso, se esperan subidas de 2.042 euros al año. Se trata de una de las comunidades que más problemas ha afrontado ya en este 2025 con las últimas renovaciones y actualizaciones.

Cabe destacar que las subidas no se ciernen solo sobre comunidades que cuentan con las mayores ciudades españolas. La gran revisión no entenderá de norte o sur. Por ejemplo, en Andalucía aguardan subidas de 1.952 euros anuales, pero en Cantabria esa cifra incluso la supera levemente, llegando a los 1.969.

Baleares: +4.615€ Comunitat Valenciana: +2.686€ Canarias: +2.267€ Madrid: +2.042€ Cantabria: +1.969€ Andalucía: +1.952€ La Rioja: +1.408€ Castilla-La Mancha: +1.131€ Asturias: +1.087€ Murcia: +1.013€ Galicia: +980€ Extremadura: +961€ Castilla y León: +902€ Aragón: +832€ Ceuta: +784€ Melilla: +329€ Cataluña: ? Euskadi: ? Navarra: ?