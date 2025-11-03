Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
En Reino Unido describen a Mazón con dos simples y contundentes términos tras su dimisión
Virales

Virales

En Reino Unido describen a Mazón con dos simples y contundentes términos tras su dimisión

El diario británico 'The Guardian' da pinceladas de lo que muchos han dicho hasta ahora.

Juan De Codina
Juan De Codina
El ya expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en una imagen de archivo.Europa Press via Getty Images

El diario británico The Guardian, fundado en Manchester en 1821 por un grupo de empresarios liderados por John Edwartd Taylor, se ha hecho eco de la reciente dimisión de Carlos Mazón, que hasta este lunes ejercía como presidente de la Generalitat Valenciana. Destaca especialmente lo tarde que ha dejado su cargo tras la gestión que tuvo con la terrible DANA que dejó 229 fallecidos en la provincia de Valencia hace ya un año.

El titular del extenso artículo que le han dedicado en el citado periódico ya lo dice todo y, a su vez, comparte lo que muchos han opinado durante este año en el que seguía en su cargo: "El presidente de Valencia, Carlos Mazón, dimite por su pésima gestión de las mortales inundaciones".

Son precisamente los dos términos más utilizados en su análisis, "pésima gestión". Pero llama la atención lo que han escrito en la primera línea, por cómo lo han descrito: "Carlos Mazón, el asediado presidente de la región oriental española de Valencia, ha cedido a la furia pública y a la presión política dimitiendo por su pésima gestión de las mortales inundaciones".

"Su obstinada negativa a dimitir..."

El diario británico ha destacado una particular frase utilizada en una de las tantas manifestaciones convocadas contra Mazón, de nuevo, por su "obstinada negativa a dimitir": "Lodo en nuestras manos, sangre en las suyas".

Además, destacan un contundente párrafo que demuestra su mala imagen en la prensa internacional: "Mazón, miembro del conservador PP, se mantuvo en el cargo a pesar de los llamados a que renunciara después de que se supo que pasó más de tres horas almorzando con una periodista mientras las inundaciones azotaban la región y la gente se ahogaba".

"Mazón cedió ante lo inevitable y anunció que abandonaría la presidencia regional", aunque les sorprende que no informara de si convocaría elecciones anticipadas, si renunciaría a su cargo de diputado o quién sería "su sucesor".

El funeral de Estado

En The Guardian han destacado que "el enfado por la respuesta de su gobierno a la crisis—sobre todo por el hecho de que no se enviara una alerta de emergencia a los teléfonos móviles de la gente hasta después de las 8 de la noche del día de las inundaciones— llegó a su punto álgido en el funeral de Estado".

"Fue recibido con gritos de 'asesino', 'cobarde' y 'deberías estar en la cárcel", han añadido, defendiendo que fue a partir de ahí ser la gota que derramó el vaso y provocó que, tras un año, Carlos Mazón dimitiera de su cargo.

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 