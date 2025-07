Encontronazo entre Risto Mejide y Rocío de Meer, de Vox: no dura la entrevista ni tres minutos

Ni tres minutos ha durado la entrevista de Risto Mejide en Todo es Mentira a Rocío de Meer, la diputada de Vox que comentó hace 24 horas que su partido pretendía expulsar de España a 8 millones de inmigrantes y que después ha rectificado.

"Es mentira lo que se dice que hemos dicho. Les mandaremos el correspondiente burofax para que rectifiquen", ha empezado diciendo la dirigente de la formación de extrema derecha.

Y ha añadido de Meer: "Ustedes se podrán reír mucho en este programa, pero, lo cierto es que hay españoles que lo están pasando realmente mal y no creo que les haga mucha gracia".

"Señora De Meer, con todos mis respetos, si usted ha venido aquí a hacer un mitin de Vox, se ha equivocado usted de programa", le ha dicho Risto, pero de Meer ha seguido hablando.

"Si lo que ha venido es a amenazarnos y a soltar su discurso y su mitin, le digo, envíenos el burofax que usted quiera, pero nosotros le hemos dado la oportunidad de matizar esas palabras", ha dicho además el presentador.

"Podrían cambiar el rótulo y poner: 'Todo es mentira miente abiertamente sobre lo que dice Vox", se le ha oído decir a la diputada de Vox. "Si no respetamos el turno... Yo la he respetado. Si usted viene aquí a insultarnos y decirnos que lo le gusta que este programa sea de humor, me parece muy bien, pero tiene otros programas para hacerlo", ha dicho hablando por encima Risto.

Y de Meer ha replicado: "Son ustedes los que me han insultado a mí y a mi formación política, mintiendo deliberadamente". Algo que ha provocado que Risto Mejide haya dado por finalizada la entrevista: "Muchas gracias, buenas tardes. Y ahora soy yo el que la deporto de este programa".