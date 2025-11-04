Encuentra aceite de oliva virgen extra español en un supermercado de un pueblo de Canadá y al ver el precio alucina

Muchos quizá no se acuerden pero hasta hace unos meses el precio del litro del aceite de oliva era un debate nacional. Las malas cosechas llevaron a este producto típico y básico de la gastronomía españolas a máximos históricos de 10 y 13 euros el litro.

De hecho se empezó a viralizar por redes sociales imágenes de supermercados españoles con botellas de aceite de oliva y de girasol con alarmas puestas para evitar los robos, algo que llamó mucho la atención de los clientes españoles, que no estaban acostumbrados a ver algo así.

Como explican desde el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, España es el primer exportador mundial de aceite de oliva. Sus exportaciones suponen en torno al 65% de su comercialización total. El aceite de oliva representa el tercer producto agroalimentario más exportado de España con más de 150 países de destino y una balanza comercial favorable. Por eso no se entiende en muchas ocasiones que en el país que más aceite exporta el precio sea tan elevado en comparación con otros países.

Puede que muchos no lo sepan pero el mercado de aceite de oliva funciona parecido al de La Bolsa ya que cambia en función de la oferta y la demanda. En este caso afectan valores como la calidad del mismo o el nivel de producción.

Por ejemplo, consultando algún supermercado como Mercadona, el precio del aceite de oliva virgen extra de Hacendado está a 4,65 euros el litro. En X se ha viralizado el precio del aceite de oliva virgen extra español en un Costco de Canadá y el precio es de alucinar.

"¿Alguien me puede confirmar el precio del aceite de oliva en España? En un pueblo de Canadá esta a 25 euros, 5 litros", ha escrito en la red social de Elon Musk Alex_politics junto a una foto donde se puede ver numerosas garrafas de aceite de cinco litros.