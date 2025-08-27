El aviso sobre lo que puede pasar con el precio del aceite de oliva en España en los próximos meses

Vuelven a sonar tambores de guerra con el aceite de oliva en España. Tal y como ha contado eldiario.es, la previsión es que el precio del oro líquido suba de precio en los próximos meses "ante la previsión de que la próxima cosecha no sea tan buena".

"Las cotizaciones en origen regresan a los valores de febrero después de un verano de temperaturas extremas que ha afectado a la producción esperada", explica el citado medio.

Muchos españoles recordarán cuando, no hace mucho, el litro de aceite rondaba los 10 euros en los supermercados. Ahora, con el litro de nuevo en precios 'normales', puede que se avecine otra subida causada por las inclemencias meteorológicas.

Como explica eldiario.es, el precio del aceite se mueve anticipándose a lo que pude ocurrir en el futuro, por eso ahora, gracias a las lluvias, el precio en origen se había desplomado.

Ahora, con las olas de calor y las temperaturas elevadas del verano, se "ha rebajado, y bastante, el optimismo inicial": "Tanto que el mercado ha comenzado a plantear que la campaña no será tan buena como apuntaba. La consecuencia: los precios vuelven a subir en origen".

"La floración habitual es a partir de mayo. Este año, el calor ha sido especialmente intenso a finales de mayo y en el mes de junio, algo que ha perjudicado enormemente al cultivo", cuenta el experto de Eldiario.es.

Por esta razón, los precios han vuelto a subir y el virgen extra ya cotiza por encima de los cuatro euros el kilo, "una especie de barrera psicológica para el sector". Según Pool Reed, esos cuatro euros por kilo del virgen extra no se pagaban desde el pasado mes de febrero.