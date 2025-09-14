Encuentra su agenda 13 años después y lo que ve apuntado en ella es oro: despierta la nostalgia de muchos

La usuaria de la red social X @vicfabrice ha encontrado oro. Pasa mucho cuando rebuscas en cajas que hay en las estanterías altas de los armarios, que se hallan recuerdos olvidados. En su caso ha sido una agenda del 1999, cuando tenía unos 11 y 12 años y, viendo lo que había apuntado, le ha sido difícil no inmortalizarlo en varios tuits.

El 25 de octubre hizo varios dibujos y tenía pegada un dibujo de Garfield sacado de una revista. Hasta ahí todo normal, pero sucediendo las páginas encontró auténticas reliquias que iba pegando en las hojas. "Ver Código X en el Canal 9 a las 24:00", apuntó, junto a una fotografía impresa de los personajes principales.

"Jajajaja, tenía un solo interés y era gustar de chicos", describía en uno de los tuits del hilo, pues tenía apuntados nombres de chicos que conocía en aquella época y le gustaban. Y no eran pocos: Martín, Emi, Fede, Pablo, Enrique, Gato, Seba, hermano de Seba, Matías, Bruno, Óscar, Nicolás... Y un largo etcétera.

En otras páginas apuntaba su nombre junto al de otro chico que le gustaba, o frases como "no hay perseverancia", "aguante Caballeros de la Quema". Por último, un 28 de febrero apuntó "Vicky la mejor". "Unos capos mis papás, que me criaron muy bien de autoestima", ha relatado con ironía en el tuit.

Las imágenes han alcanzado más de 200.000 visualizaciones y más de 15.000 'me gusta' en apenas unas horas. En cuanto a reacciones, no han decepcionado: "Pero mira ese 'lettering', una adelantada a la época totalmente".

"Hermoso, vale oro esto", respondía otro usuario, que ha ido al hilo de la mayoría de los comentarios. "Yo un día, adolescente complicado, tiré la mía. Qué pena, eso es hermoso", recordaba la usuaria 'Annu'. "En momentos como este solo me queda arrepentirme de haber tirado todos mis cuadernos de pequeña", repetía @AgusL7799.