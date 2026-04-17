Bunbury habla claro sobre Rosalía y el gran giro que ha dado este último año

En plena gira con Lux Tour, Rosalía vuelve a ocupar el centro de la conversación musical con un movimiento artístico y estilístico que supone un drástico cambio respecto a lo que la cantante catalana tenía acostumbrados a sus fans. Lux, su último disco, ha sido todo un éxito nacional e internacional, y así lo demuestran no solo las cifras de reproducciones, sino también la frenética locura por conseguir entradas para sus conciertos.

Más allá del contenido musical, el show presenta una fuerte carga narrativa y visual. Lux está cargado de iconografía religiosa. Esa inspiración en la fe de Rosalía es de la que ha hablado el cantante Enrique Bunbury, exlíder de Héroes del Silencio, una de las bandas más influyentes del rock en español durante los años 80 y 90.

En una entrevista realizada en elDiario.es, con motivo del recién estrenado álbum De un siglo anterior, ha hablado claro sobre la nueva inspiración de Rosalía: "En la música se puede utilizar cualquier temática y puedes crear buenas o malas canciones dentro de cualquier temática".

"Me es indiferente dónde encuentre la inspiración"

Bunbury cree que "puedes escribir sobre una bombilla, sobre una relación de pareja, sobre un conflicto social o puedes escribir sobre tu relación con una entidad superior". Y añade que cualquiera puede escribir sobre esos temas y ser "una mierda de canción o una entidad maravillosa".

Lo único que le pide a un artista, tal y como señala en la citada entrevista —publicada en TikTok—, es que escriba una "canción maravillosa". Aunque luego matiza y señala que no es algo que pida, sino que le gusta encontrarse "con esas canciones".

"En el caso de Rosalía en concreto, yo creo que no hay ninguna duda de su valor como artista. Entonces, que encuentre la inspiración en un lugar o en otro, me es totalmente indiferente", ha señalado, aunque vuelve a matizar: "No, indiferente no. Me parece muy bien que encuentre la inspiración. Lo que me es indiferente es en DÓNDE".